Россия готовит новый ракетный удар: эксперт об угрозе

Ракетных ударов по Украине станет меньше: эксперт назвал причину
Благодаря эффективности украинского ПВО Россия будет наносить все меньше ракетных ударов по Украине. Пока она достигает 80% и если враг снизит количество ракет в запуске — шансы пробить воздушную оборону значительно упадут.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко.
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По его словам, запускать по 50 ракет каждый раз – у россиян нет возможности. Из-за этого они вынуждены будут увеличивать интервалы между ударами.
Однако следующая атака по-прежнему будет комбинированной. То есть ракеты полетят из моря и воздуха, а также могут использоваться "шахеды" для истощения нашей ПВО.
"Кстати, у них появились крылатые ракеты Х-101 с модифицированными системами, которые, по сути, закрывают ракету от нашего радара. Поэтому она может выйти из зоны осмотра радиолокационной станции, и мы будем вынуждены искать ее заново", – сообщил эксперт.
По его мнению, благодаря этой опции, во время последнего удара враг смог поднять его эффективность на 10%. Однако она уже известна Воздушным войскам, поэтому враг не сможет ею воспользоваться.
Напомним, в воскресенье 26 февраля белорусские партизаны повредили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50. Он помогал врагу наводить и корректировать ракетные удары по Украине, поднимаясь в воздушное пространство Беларуси.
Его ремонт может занять несколько месяцев, чем может воспользоваться Вооруженные Силы Украины.