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"Рамштайн-11": військовий аналітик пояснив, на що розраховує Україна

20 квітня 2023 21:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
"Рамштайн-11": військовий аналітик пояснив, на що розраховує Україна
Військовий аналітик полковник Петро Черник. Фото: Армія.Inform
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Військовий аналітик полковник Петро Черник зазначив, що надання Україні артилерійських боєприпасів та засобів ППО стане предметом обговорення під час одинадцятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Зустріч відбудеться завтра, 21 квітня.

Про це Петро Черник  сказав у коментарі для Military Media Center. 

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Очікування України від зустрічі

Відповідаючи на питання про найбільші потреби української армії станом на зараз і потенційне їх задоволення за результатами чергового "Рамштайну", Черник сказав, що "найбільша, найголовніша потреба — це авіація". 

"Це саме та зброя, яка допоможе нам переламати хід війни. Чи я маю оптимізм саме на завтра? Ні, не маю. Хоча дива можуть статися", — додав він.

На думку аналітика, під час завтрашньої зустрічі відбудеться "звіряння годинників" стосовно погодженої минулого місяця Європейським Союзом мети виділити Україні 1 мільйон артилерійських снарядів.

Також, за словами Черника, на зустрічі ймовірно буде йтися про посилення української протиповітряної оборони.  Він нагадав, що перші системи Patriot вже надійшли в Україну і прогнозує можливість виділення "чергової порції" систем NASAMS та IRIS-T.

Нагадаємо, 19 квітня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що українське небо стає більш безпечним. В Україну прибули системи ППО "Патріот".

Також відомо, що 20 квітня до України з неанонсованим візитом прибув генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. За словами лідера держави, цей візит показує, що НАТО готове розпочинати нову главу у відносинах з Україною.

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