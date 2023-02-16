Експерт поснив, чому країни Заходу почали частіше влаштовувати зустрічі в форматі "Рамштайн"

Захід став менше звертати уваги на російські "червоні лінії"

Часті в останній час зустрічі західних партнерів у форматі "Рамштайн" обумовлені низкою причин. Серед яких — зміна ставлення Заходу до так званих "червоних ліній", якими світ періодично лякає росія.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

"Захід побачив можливості ефективного застосування наданої ним зброї ЗСУ. Крім того, відбулася зміна самого характеру зброї, яка постачається", — сказав Снєгирьов.

Дмитро Снєгирьов

За його словами, якщо раніше наші іноземні партнери прислуховувалися до так званих "червоних лінії", які намагається нав'язати росія, то зараз чітко дали зрозуміти російському диктатору володимиру путіну, що на ці політичні російські сентенції вже ніхто звертати увагу не буде.

Що відбулося під час останнього "Рамштайну"

За словами Президента України Володимира Зеленського, у Брюсселі 14 лютого під час зустрічі міністрів оборони західних країн у форматі "Рамштайн" було підтверджено постачання українськими партнерами більше ППО, більше танків, більше артилерії та снарядів, більше навчання наших військових.

Під час брифінгу Остін та Міллі заявили, що США не мають інформації, чи спробує рф у масштабній атаці застосувати свої повітряні сили і чи готує вона.

Крім того, на засіданні антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін запевнив, що союзники допоможуть Україні перейти у контрнаступ. Це відбудеться навесні цього року.

Фото: REUTERS/Johanna Geron