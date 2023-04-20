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"Рамштайн-11": военный аналитик объяснил, на что рассчитывает Украина

20 апреля 2023 21:35
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Рамштайн-11": военный аналитик объяснил, на что рассчитывает Украина
Военный аналитик полковник Петр Черник. Фото: Армія.Inform
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Военный аналитик полковник Петр Черник отметил, что предоставление Украине артиллерийских боеприпасов и средств ПВО станет предметом обсуждения во время одиннадцатого заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Встреча состоится завтра, 21 апреля.

Об этом Петр Черник сказал в комментарии Military Media Center.

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Ожидание Украины от встречи

Отвечая на вопрос о наибольших потребностях украинской армии по состоянию на данный момент и потенциального их удовлетворения по результатам очередного "Рамштайна", Черник сказал, что "самая большая, самая главная потребность — это авиация".

"Это именно то оружие, которое поможет нам переломить ход войны. Имею ли я оптимизм именно на завтра? Нет, не имею. Хотя чудеса могут произойти", добавил он.

По мнению аналитика, во время завтрашней встречи состоится "сверка часов" относительно согласованной в прошлом месяце Европейским Союзом цели выделить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов.

Также, по словам Черника, на встрече, вероятно, речь будет идти об усилении украинской противовоздушной обороны. Он напомнил, что первые системы Patriot уже поступили в Украину и прогнозирует возможность выделения "очередной порции" систем NASAMS и IRIS-T.

Напомним, 19 апреля министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что украинское небо становится безопаснее. В Украину прибыли системы ПВО "Патриот".

Также известно, что 20 апреля в Украину с неанонсированным визитом прибыл генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По словам лидера государства, этот визит показывает, что НАТО готово начинать новую главу в отношениях с Украиной.

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