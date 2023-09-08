Ранкова атака на Суми: в ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу
Вранці, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки повідомили про двох постраждалих.
Наслідки ракетного обстрілу показали в ГУ ДСНС Сумської області.
Наслідки обстрілу в Сумах
Відтак, ворожа ракета зруйнувала двоповерховий житловий будинок, також пошкоджено більше 20 осель та 8 транспортних засобів.
На місце події відразу прибули рятувальники. Вони ліквідували пожежу та розпочали розбирати завали. Попередньо, відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку 1953 року народження та 1958 року народження відповідно.
Станом на зараз, пожежу ліквідовано. Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, що вночі, 8 вересня, повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області. Пізніше моніторингові канали повідомили про два вибухи у передмісті.
Додамо, що цієї ж ночі потужні вибухи лунали в Одесі, а також Херсоні.