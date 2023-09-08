Ранкова атака на Суми: в ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу

Наслідки ранкового обстрілу у Сумах. Фото: Суспільне Суми

Вранці, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки повідомили про двох постраждалих.

Наслідки ракетного обстрілу показали в ГУ ДСНС Сумської області.

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Відтак, ворожа ракета зруйнувала двоповерховий житловий будинок, також пошкоджено більше 20 осель та 8 транспортних засобів.

На місце події відразу прибули рятувальники. Вони ліквідували пожежу та розпочали розбирати завали. Попередньо, відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку 1953 року народження та 1958 року народження відповідно.

Станом на зараз, пожежу ліквідовано. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що вночі, 8 вересня, повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області. Пізніше моніторингові канали повідомили про два вибухи у передмісті.

Додамо, що цієї ж ночі потужні вибухи лунали в Одесі, а також Херсоні.