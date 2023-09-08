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Ранкова атака на Суми: в ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу

8 вересня 2023 09:34
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Козюк Тетяна
редактор
Ранкова атака на Суми: в ДСНС показали наслідки ворожого обстрілу
Наслідки ранкового обстрілу у Сумах. Фото: Суспільне Суми
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці, 8 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по приватному сектору в Сумах. Внаслідок ворожої атаки повідомили про двох постраждалих. 

Наслідки ракетного обстрілу показали в ГУ ДСНС Сумської області. 

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Відтак, ворожа ракета зруйнувала двоповерховий житловий будинок, також пошкоджено більше 20 осель та 8 транспортних засобів. 

На місце події відразу прибули рятувальники. Вони ліквідували пожежу та розпочали розбирати завали. Попередньо, відомо про двох постраждалих — чоловіка та жінку 1953 року народження та 1958 року народження відповідно. 

Станом на зараз, пожежу ліквідовано. Рятувальні роботи тривають. 

Нагадаємо, що вночі, 8 вересня, повітряну тривогу оголосили у Запорізькій області. Пізніше моніторингові канали повідомили про два вибухи у передмісті. 

Додамо, що цієї ж ночі потужні вибухи лунали в Одесі, а також Херсоні.

 

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