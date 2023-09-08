Утренняя атака на Сумы: в ГСЧС показали последствия вражеского обстрела
Утром, 8 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору в Сумах. В результате вражеской атаки сообщили о двух пострадавших.
Последствия ракетных обстрелов показали в ГУ ГСЧС Сумской области.
Последствия обстрела в Сумах
Так, вражеская ракета разрушила двухэтажный жилой дом, также повреждено более 20 домов и 8 транспортных средств.
На место происшествия сразу прибыли спасатели. Они ликвидировали пожар и начали разбирать завалы. Предварительно известно о двух пострадавших — мужчину и женщину 1953 года рождения и 1958 года рождения соответственно.
По состоянию на данный момент пожар ликвидирован. Спасательные работы продолжаются.
Напомним, что ночью, 8 сентября, воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Позже мониторинговые каналы сообщили о двух взрывах в пригороде.
Добавим, что этой же ночью мощные взрывы раздавались в Одессе, а также в Херсоне.