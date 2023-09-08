Утренняя атака на Сумы: в ГСЧС показали последствия вражеского обстрела

Последствия утренних обстрелов в Сумах. Фото: Суспільне Сумы

Утром, 8 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по частному сектору в Сумах. В результате вражеской атаки сообщили о двух пострадавших.

Последствия ракетных обстрелов показали в ГУ ГСЧС Сумской области.

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Так, вражеская ракета разрушила двухэтажный жилой дом, также повреждено более 20 домов и 8 транспортных средств.

На место происшествия сразу прибыли спасатели. Они ликвидировали пожар и начали разбирать завалы. Предварительно известно о двух пострадавших — мужчину и женщину 1953 года рождения и 1958 года рождения соответственно.

По состоянию на данный момент пожар ликвидирован. Спасательные работы продолжаются.

Напомним, что ночью, 8 сентября, воздушная тревога была объявлена в Запорожской области. Позже мониторинговые каналы сообщили о двух взрывах в пригороде.

Добавим, что этой же ночью мощные взрывы раздавались в Одессе, а также в Херсоне.