Ранковий вибух у Мелітополі: у місті підірвали тепловоз з кадирівцями

Російська символіка у Мелітополі. Фото: росЗМІ

Зранку 22 квітня у Мелітополі пролунав гучний вибух. Місцеві партизани підірвали тепловоз із кадирівцями.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

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Наслідки вибуху у Мелітополі

Зазначається, що потужний вибух місцеві жителі почули близько 7:45 у північній частині міста в районі ДЕПО. Відразу звідти повалив чорний дим, а потім очевидці побачили автомобілі швидкої допомоги, поліції, рятувальників, які з сиренами поїхали у бік вибуху. Від його потужності у будинках тремтіли вікна.

Як розповіли джерела "РИА-Мелитополь", у районі ДЕПО підірвали тепловоз із "кадировцями". Точна кількість втрат невідома.

"Точну кількість втрат рашисти приховують, а пропагандистські смітники навіть не стали традиційно звітувати про навчання та філігранну роботу рашисткого ППО", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу вранці, 22 квітня, жителі тимчасово окупованого Мелітополя почули вибух. Після вибуху на місце події окупанти направили "швидку" і пожежників.

Місцеві ЗМІ припускали, що у Мелітополі могли знову підірвати авто когось із колаборантів.