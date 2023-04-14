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У Мелітополі пролунав потужний вибух біля російської військової бази, — Федоров

14 квітня 2023 11:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Мелітополі пролунав потужний вибух біля російської військової бази, — Федоров
Міський голова Мелітополя Іван Федоров. Фото з відкритих джерел
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сьогодні, 14 квітня, у Мелітополі біля залізниці та локомотивного депо пролунав потужний вибух. Саме в районі депо російські окупанти розмістили техніку, боєприпаси та ремонтну базу.

Про це міський голова окупованого росіянами міста Іван Федоров заявив у ефірі телеканалу "Рада".

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Вибух у Мелітополі

Уранці 14 квітня у Мелітополі пролунав потужний вибух. Сила вибуху була такою, що його чули навіть у навколишніх селах.

За попередніми даними, вибух стався біля залізниці та локомотивного депо.

Російська база під ударом

Деталі міський голова Мелітополя пообіцяв повідомити пізніше.

Але, додав Іван Федоров, саме в районі локомотивного депо російські окупанти концентрують техніку та боєприпаси.

Також на базі депо окупаційні війська відкрили ремонтну базу. На цій базі раніше уже були вибухи, але вона досі повністю не знищена.

Нагадаємо, раніше Іван Федоров повідомляв, що ранковий вибух 5 квітня у місті стався в районі військового аеродрому та локомотивного депо. За його словами, саме там останнім часом відбувається знищення окупантів та ворожої техніки.

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