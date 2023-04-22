Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Утренний взрыв в Мелитополе: в городе взорвали тепловоз с кадыровцами arrow

Утренний взрыв в Мелитополе: в городе взорвали тепловоз с кадыровцами

22 апреля 2023 13:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Утренний взрыв в Мелитополе: в городе взорвали тепловоз с кадыровцами
Российская символика в Мелитополе. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Утром 22 апреля в Мелитополе раздался громкий взрыв. Местные партизаны взорвали тепловоз с кадыровцами.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

Читайте также:

Последствия взрыва в Мелитополе

Отмечается, что мощный взрыв местные жители услышали около 7:45 в северной части города в районе ДЭПО. Сразу оттуда повалил черный дым, а затем очевидцы увидели автомобили скорой помощи, полиции, спасателей, с сиренами уехав в сторону взрыва. От его мощности в домах дрожали окна.

Как рассказали источники "РИА-Мелитополь", в районе ДЭПО взорвали тепловоз с "кадыровцами". Точное количество потерь неизвестно.

"Точное количество потерь рашисты скрывают, а пропагандистские свалки даже не стали традиционно отчитываться об обучении и филигранной работе решисткого ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу утром, 22 апреля, жители временно оккупированного Мелитополя услышали взрыв. После взрыва на место происшествия оккупанты направили "скорую" и пожарных.

Местные СМИ предполагали, что в Мелитополе могли снова взорвать автомобиль кого-то из коллаборантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас