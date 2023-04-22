Утренний взрыв в Мелитополе: в городе взорвали тепловоз с кадыровцами

Российская символика в Мелитополе. Фото: росСМИ

Утром 22 апреля в Мелитополе раздался громкий взрыв. Местные партизаны взорвали тепловоз с кадыровцами.

Об этом сообщает местный Telegram-канал "РИА-Мелитополь".

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Последствия взрыва в Мелитополе

Отмечается, что мощный взрыв местные жители услышали около 7:45 в северной части города в районе ДЭПО. Сразу оттуда повалил черный дым, а затем очевидцы увидели автомобили скорой помощи, полиции, спасателей, с сиренами уехав в сторону взрыва. От его мощности в домах дрожали окна.

Как рассказали источники "РИА-Мелитополь", в районе ДЭПО взорвали тепловоз с "кадыровцами". Точное количество потерь неизвестно.

"Точное количество потерь рашисты скрывают, а пропагандистские свалки даже не стали традиционно отчитываться об обучении и филигранной работе решисткого ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, в субботу утром, 22 апреля, жители временно оккупированного Мелитополя услышали взрыв. После взрыва на место происшествия оккупанты направили "скорую" и пожарных.

Местные СМИ предполагали, что в Мелитополе могли снова взорвать автомобиль кого-то из коллаборантов.