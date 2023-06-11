Разом обороняли "Азовсталь": зворушливе відео зустрічі військового із його псом

Військовий зі своїм собакою. Ілюстративне фото: Ліга.net

Звільнений із полону прикордонник нарешті зустрівся зі своїм другом псом Рамусом, із яким разом обороняв "Азовсталь". Деталі операції з порятунку поки що не розкривають.

Відповідне відео оприлюднила Держприкордонслужба.

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Зазначається, що військовий опинився в окупації, а його чотирилапий товариш-прикордонник у російському полоні. Однак пізніше друзі возз'єдналися.

"Прикордонник зустрівся зі своїм вірним другом після оборони "Азовсталі" та довгих місяців полону. Рамус минулого року також опинився в окупації, тож повернення пса перетворилося у цілу спецоперацію. Поки її деталі ми розкрити не можемо, та головне, друзі тепер разом", — зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, що під час інавгурації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук провів зустріч із високопоставленими військовими офіцерами з "Азовсталі". Ці командири були звільнені з полону в Росії, за умови їхнього перебування на території Туреччини до завершення військових дій, де їм надано захист.

Також ми писали, що асоціація родин захисників "Азовсталі" встановила інсталяцію на Софійській площі у Києві. Вона присвячена військовополоненим з "Азовсталі".

Додамо, що нещодавно, 25 травня, Україна повернула додому 106 воїнів ЗСУ. Це саме ті мужні захисники, які бились за Бахмут і здійснили подвиг, щоб ворог не міг наступати далі.