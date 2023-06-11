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Вместе обороняли "Азовсталь": трогательное видео встречи военного с его псом

11 июня 2023 04:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вместе обороняли "Азовсталь": трогательное видео встречи военного с его псом
Военный со своей собакой. Иллюстративное фото: Лига.net
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Освобожденный из плена пограничник наконец-то встретился со своим другом псом Рамусом, с которым вместе оборонял "Азовсталь". Детали операции по спасению пока не раскрывают.

Соответствующее видео обнародовала Госпогранслужба.

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Трогательное видео встречи военного с псом

Отмечается, что военный оказался в оккупации, а его четырехлапый товарищ-пограничник в российском плену. Однако позже друзья воссоединились.

"Пограничник встретился со своим верным другом после обороны "Азовстали" и долгих месяцев плена. Рамус в прошлом году также оказался в оккупации, поэтому возвращение собаки превратилось в целую спецоперацию. Пока ее детали мы раскрыть не можем, и главное, друзья теперь вместе", — отметили в ГНСУ.

Напомним, что во время инаугурации президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречу с высокопоставленными военными офицерами из "Азовстали". Эти командиры были освобождены из плена в России при условии их пребывания на территории Турции до завершения военных действий, где им предоставлена защита.

Также мы писали, что ассоциация семей защитников "Азовстали" установила установку на Софийской площади в Киеве. Она посвящена военнопленным из "Азовстали".

Добавим, что недавно, 25 мая, Украина вернула домой 106 воинов ВСУ. Это именно те мужественные защитники, которые сражались за Бахмут и совершили подвиг, чтобы враг не мог наступать дальше.

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