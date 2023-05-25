Україна повернула з російського полону ще ще 106 військових

Українські військові. Фото: Гвардія наступу

Сьогодні, 25 травня, Україна повернула додому 106 воїнів ЗСУ. Це саме ті мужні захисники, які бились за Бахмут та здійснили подвиг, щоб морг не міг наступати далі.

Про це повідомляє глава Офісу Президента України Андрій Єрмак.

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Україна повернула героїв додому

Воїни ЗСУ мужньо захищати місто Бахмут, щоб ворог не зміг прорватися вглиб міста. Серед багатьох людей вважали зниклими безвісти, однак, на щастя, герої повертаються до своїх домівок.

"Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими, вся наша команда виконують завдання Президента якомога швидше повернути всіх додому. Володимир Зеленський окреслив цю задачу як одну з ключових. Наш справжній дім там, де про нас думають. Україна, яку ми будуємо всі разом - це місце, де людина, громадянин, є найвищою цінністю. Країна, в якій думають про людей. Наше суспільство мислить саме такими категоріями. Всі наші люди будуть вдома. Працюємо над цим далі. І кожен обмін робить нас на крок ближчими до цієї мети", — написав Єрмак.

Воїни повернулись із численними травмами

Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими зазначає, що також репатрійовано три тіла: двох іноземців та українки.

"Серед звільнених військовослужбовців 98 належать до Збройних Сил України: з них, зокрема, 21 представник територіальної оборони. Також додому повернулися семеро прикордонників та один військовослужбовець Державної спеціальної служби транспорту. Щонайменше сім врятованих Оборонців мають різноманітні травми: кульові та осколкові поранення, опіки та переломи, загострені хронічні захворювання. Найстаршому зі звільнених військовослужбовців вже виповнилося 59 років, наймолодшому – 21 рік", — йдеться в повідомленні Штабу.

Станом на сьогодні з початку повномасштабного вторгнення в результаті обмінів повернуто додому вже 2430 людей. Серед них 139 цивільних.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Офіс президента України старанно працює над прискоренням процесу постачання перших винищувачів F-16 , що очікується протягом кількох місяців. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак запевняє у максимальній оперативності питань, що стосуються української сторони.

Додамо, Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що увійде в новий пакет санкцій США проти Росії. Він також детальніше розповів про обмеження Британії проти РФ.