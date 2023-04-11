Развожаєв розповів, що путін наказав облаштувати нові госпіталі для військових рф у Криму

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв. Фото: росЗМІ

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв розповів, що в місті проведуть інвентаризацію всіх об'єктів, на базі яких планується лікування та реабілітація військових рф. Це зробити наказав російський диктатор володимир путін.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

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Развожаєв розповів, що у Севастополі відбулося перше засідання міжвідомчої комісії з питань підтримки учасників війни проти України.

"Наше завдання скоординувати роботу наших органів влади з державним фондом, вивчити найкращі практики. Поставив першочергове завдання — провести інвентаризацію всіх медичних і соціальних об'єктів, на базі яких ми зможемо проводити лікування і реабілітацію, а також структурувати інформацію про всі організації, які займаються допомогою учасникам "СВО", щоб вибудувати єдину систему підтримки", — заявив Развожаєв.

Він розповів, що наразі у Севастополі створюють державний фонд підтримки, який займеться соціальною підтримкою російських військових та міжвідомчу комісію, яка об'єднає представників органів влади та організації, які пов'язані з підтримкою солдат та їхніх сімей.

Нагадаємо, голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв вивіз своїх дітей та майно за кордон. Є інформація, що рідні кремлівського гауляйтера наразі перебувають на Кіпрі.

Також ми писали, що велика кількість росіян на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ та планів щодо звільнення Криму військовим шляхом тікають з окупованого півострова до росії. Також на вулицях міст Криму все частіше з'являється українська символіка.

Додамо, Зеленський заявив, що деокупація українського Криму від російських загарбників є безальтернативною. При цьому такої позиції дотримується не тільки Україні, а й весь світ.