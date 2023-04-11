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Развожаев рассказал, что путин приказал обустроить новые госпитали для военных рф в Крыму

11 апреля 2023 14:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Развожаев рассказал, что путин приказал обустроить новые госпитали для военных рф в Крыму
Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе проведут инвентаризацию всех объектов, на базе которых планируется лечение и реабилитация военных рф. Это сделать приказал российский диктатор владимир путин.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Подробности

Развожаев рассказал, что в Севастополе состоялось первое заседание межведомственной комиссии по поддержке участников войны против Украины.

"Наша задача скоординировать работу наших органов власти с государственным фондом, изучить лучшие практики. Поставил первоочередную задачу — провести инвентаризацию всех медицинских и социальных объектов, на базе которых мы сможем проводить лечение и реабилитацию, а также структурировать информацию обо всех организациях, которые занимаются помощью участникам "СВО", чтобы выстроить единую систему поддержки", — заявил Развожаев.

Он рассказал, что в Севастополе создают государственный фонд поддержки, который займется социальной поддержкой российских военных и межведомственную комиссию, которая объединит представителей органов власти и организации, связанные с поддержкой солдат и их семей.

Напомним, глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев вывез своих детей и имущество за границу. Есть информация, что родные кремлевского гауляйтера находятся на Кипре.

Также мы писали, что большое количество россиян на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ и планов по освобождению Крыма военным путем убегают с оккупированного полуострова в россию. Также на улицах Крыма все чаще появляется украинская символика.

Добавим, Зеленский заявил, что деоккупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна. При этом такой позиции придерживается не только Украина, но и весь мир.

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