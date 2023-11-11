РДК показали, як знищили підполковника ФСБ в Брянській області — відео

Операція РДК в Брянській області. Фото: РДК

Бійці "Російського добровольчого корпусу" показали фрагмент операції, проведеної біля Брянської області. В ході її проведення було знищено полковника ФСБ.

Майже голлівудські кадри бойової роботи бійці показали в Telegram.

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Стверджується, що 9 листопада група військовиків перетнула кордон з Російською Федерацією, і в Брянській області знищила автомобіль підполковника Федеральної служби безпеки, внаслідок чого він загинув.

"Короткий відеозвіт про успішну атаку бійців диверсійно-розвідувальної групи РДК. У результаті професійних засадних дій знищено підполковника ФСБ та службового позашляховика", — написали вони.

Вже встановлено особистість загиблого: ним виявився підполковник ФСБ Сергій Шатий, який був заступником начальника відділу матеріально-технічного забезпечення прикордонного управління ФСБ. Водночас федеральні пропагандистські джерела про його загибель досі не повідомили.

Автомобіль УАЗ "Патріот", у якому їхав Шатий. Джерело: росЗМІ

Нагадаємо, що раніше у Брянській області поблизу села Улиця РДК влаштували засідку на автомобіль прикордонного управління ФСБ, внаслідок якого загинув Шатий та декілька осіб, які були з ним в машині.