РДК показали, как уничтожили подполковника ФСБ в Брянской области — видео
Бойцы "Русского добровольческого корпуса" показали фрагмент операции, проведённой возле Брянской области. В ходе ее проведения был уничтожен полковник ФСБ.
Почти голливудские кадры боевой работы бойцы показали в Telegram.
Спецоперация РДК в России
Утверждается, что 9 ноября группа военнослужащих пересекла границу с Российской Федерацией, и в Брянской области уничтожила автомобиль подполковника Федеральной службы безопасности, в результате чего он погиб.
"Краткий видеоотчет об успешной атаке бойцов диверсионно-разведывательной группы РДК. В результате профессиональных основополагающих действий уничтожены подполковник ФСБ и служебный внедорожник", — написали они.
Уже установлена личность погибшего: им оказался подполковник ФСБ Сергей Шатый, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения пограничного управления ФСБ. В то же время федеральные пропагандистские источники о его гибели до сих пор не сообщили.
Напомним, что ранее в Брянской области вблизи села Улица РДК устроили засаду на автомобиль пограничного управления ФСБ, в результате которого погиб Шатый и несколько человек, находившихся с ним в машине.
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