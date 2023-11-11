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РДК показали, как уничтожили подполковника ФСБ в Брянской области — видео

11 ноября 2023 00:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
РДК показали, как уничтожили подполковника ФСБ в Брянской области — видео
Операция РДК в Брянской области. Фото: РДК
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" показали фрагмент операции, проведённой возле Брянской области. В ходе ее проведения был уничтожен полковник ФСБ.

Почти голливудские кадры боевой работы бойцы показали в Telegram.

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Утверждается, что 9 ноября группа военнослужащих пересекла границу с Российской Федерацией, и в Брянской области уничтожила автомобиль подполковника Федеральной службы безопасности, в результате чего он погиб.

"Краткий видеоотчет об успешной атаке бойцов диверсионно-разведывательной группы РДК. В результате профессиональных основополагающих действий уничтожены подполковник ФСБ и служебный внедорожник", — написали они.

Уже установлена личность погибшего: им оказался подполковник ФСБ Сергей Шатый, заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения пограничного управления ФСБ. В то же время федеральные пропагандистские источники о его гибели до сих пор не сообщили.

Автомобиль УАЗ "Патриот", в котором ехал Шатый. Источник: росСМИ

Напомним, что ранее в Брянской области вблизи села Улица РДК устроили засаду на автомобиль пограничного управления ФСБ, в результате которого погиб Шатый и несколько человек, находившихся с ним в машине.

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