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"Реальні дані відомі кільком людям", — джерело про контрнаступ ЗСУ

9 червня 2023 17:13
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
"Реальні дані відомі кільком людям", — джерело про контрнаступ ЗСУ
ЗСУ на одній із ділянок фронту. Фото: Reuters
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Близьке до військово-силових структур джерело Новини.LIVE не підтверджує інформацію західних медіа про початок контрнаступу ЗСУ. За його словами, ситуація на фронті динамічна, а реальні дані відомі не багатьом людям.

Про це йде мова в матеріалі Новини.LIVE "Україна розпочала контрнаступ? Усі версії та деталі найочікуванішої спецоперації".

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За словами співрозмовника, ситуація на фронті наразі дуже динамічна, Україна тестує різні ходи та заплутує противника, аби він не міг здогадатися, де саме буде найбільший удар ЗСУ.

ЗСУ
ЗСУ на одній із ділянок фронту. Фото: Генштаб

"Конкретних планів наразі ніхто не розкриває, а деталі про сам контрнаступ знає не більше кількох людей", — уточнило джерело.

При цьому наш співбесідник так і не зміг підтвердити, чи справді Україна розпочала великий контрнаступ 5 або 8 червня, як про це пишуть провідні західні медіа. 

Нагадаємо, Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода підтвердив, що вже певний час Україна дійсно веде оборонно-наступальні дії. За його словами, йде інтенсифікація обстрілів, тестування систем оборони Росії та збільшення цього тиску.

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що із неділі 4 червня Україна провела контрнаступальні операції з різними результатами щонайменше на трьох ділянках фронту. Про це вони написали у своєму щоденному огляді за 8 червня.

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