"Реальные данные известны нескольким людям", — источник о контрнаступлении ВСУ

ВСУ на одном из участков фронта. Фото: Reuters

Близкий к военно-силовым структурам источник Новини.LIVE не подтверждает информацию западных медиа о начале контрнаступления ВСУ. По его словам, ситуация на фронте динамична, а реальные данные известны не многим людям.

Об этом говорится в материале Новини.LIVE "Украина начала контрнаступление? Все версии и детали самой ожидаемой спецоперации".

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По словам собеседника, ситуация на фронте пока очень динамичная, Украина тестирует разные ходы и запутывает противника, чтобы он не мог догадаться, где именно будет наибольший удар ВСУ.

ВСУ на одном из участков фронта. Фото: Генштаб

"Конкретных планов пока никто не раскрывает, а детали о самом контрнаступлении знает не больше нескольких людей", — уточнил источник.

При этом наш собеседник так и не смог подтвердить, действительно ли Украина начала большое контрнаступление 5 или 8 июня, как об этом пишут ведущие западные медиа.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода подтвердил, что уже некоторое время Украина действительно ведет оборонительно-наступательные действия. По его словам, идет интенсификация обстрелов, тестирование систем обороны России и увеличение этого давления.

Аналитики американского Института изучения войны считают, что с воскресенья 4 июня Украина провела контрнаступательные операции с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта. Об этом они написали в своем ежедневном обзоре за 8 июня.