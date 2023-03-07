Речник ДПСУ повідомив, що рф перекидає з Білорусі свої підрозділи для участі у війні
Росія перекидає з Білорусі свої підрозділи для участі у війні в Україні. Речник ДПСУ Андрій Демченко наголосив, що попри дії ворога, зараз наша основна мета — мати сильну оборону на цьому напрямку.
Про це повідомляє Ukraine Media Center з посиланням на слова речника ДПСУ Андрія Демченка.
-
Десятки свіжих могил: у Підмосков'ї знайшли секретне кладовище "вагнерівців"
-
Рівень насильства зростає: від початку війни до поліції Одещини звернулось понад 20 тисяч жінок
-
Москва у вогні: у столиці рф палає будівля управління МВС
-
Китай не хоче холодної війни зі США, — ЗМІ
-
Відпочинок у Єгипті: чи варто їхати, як дістатися, скільки коштує
-
ЄС запровадив санкції проти росіян, які причетні до насильства над жінками
-
У Грузії збираються противники законопроєкту про "іноагентів": чим невдоволені мітингувальники
-
На Зінченка та "Арсенал" чекають неприємності: в Англії вивчають кінець матчу з "Борнмутом"
-
Порушення мовного закону: Одеська область потрапила в антиТОП
-
У Чехії вкрали породистого англійського коня, який належить Кадирову
Деталі
"На території Республіки Білорусь російські військові проходять підготовку і навчання. Зараз ми фіксуємо передислокацію з Білорусі в росію тих підрозділів, які вже закінчили підготовку, тому зараз кількість російських військових на цьому напрямку може дещо змінитися. Раніше ми зазначали, що на території Білорусі знаходиться близько 9-10 тисяч російських військових. За ситуацією активно стежать наші підрозділи розвідки", — розповів Демченко.
За його словами, нарощення оборонних позицій як по лінії кордону, так і в прикордонні не припиняється. Такі заходи відбуваються по всій протяжності кордону з Білоруссю — від Волині до Чернігівської області.
Нагадаємо, Данілов говорив, що атакувати Білорусь для нас це дуже небезпечна ситуація з урахуванням того, що ми на сьогодні маємо величезну лінію фронту саме з росією. Нам не потрібно розгортати військо і йти на Білорусь.
Також ми писали, що 26 лютого ешелон із технікою Збройних сил росії вирушив із Білорусі у напрямку Донецької області України. В ешелоні орієнтовно 36 одиниць бронетехніки.
Додамо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив українські спецслужби в організації атаки дронів на аеродром "Мачулищі" та назвав українського президента Володимира Зеленського "гнидою". Також Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонувала йому підписати договір про ненапад.