Спикер ГПСУ сообщил, что рф перебрасывает из Беларуси свои подразделения для участия в войне

Андрей Демченко

Россия перебрасывает из Беларуси свои подразделения для участия в войне в Украине. Спикер ГПСУ Андрей Демченко подчеркнул, что, несмотря на действия врага, сейчас наша основная цель — иметь сильную оборону в этом направлении.

Об этом сообщает Ukraine Media Center со ссылкой на слова представителя ГПСУ Андрея Демченко.

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"На территории Республики Беларусь российские военные проходят подготовку и обучение. Сейчас мы фиксируем передислокацию из Беларуси в россию тех подразделений, которые уже закончили подготовку, поэтому сейчас количество российских военных на этом направлении может несколько измениться. Ранее мы отмечали, что на территории Беларуси находится близко 9-10 тысяч российских военных. За ситуацией активно следят наши подразделения разведки", — рассказал Демченко.

По его словам, наращивание оборонных позиций как по линии границы, так и в приграничье не прекращается. Такие мероприятия происходят по всей протяженности границы с Беларусью — от Волыни до Черниговской области.

Напомним, Данилов говорил, что атаковать Беларусь для нас это очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с россией. Нам не нужно разворачивать войска и идти в Беларусь.

Также мы писали, что 26 февраля эшелон с техникой Вооруженных сил россии отправился из Беларуси в направлении Донецкой области Украины. В эшелоне ориентировочно 36 единиц бронетехники.

Добавим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил украинские спецслужбы в организации атаки дронов на аэродром "Мачулищи" и назвал украинского президента Владимира Зеленского "гнидой". Также Лукашенко заявил, что Украина якобы предлагала ему подписать договор о ненападении.