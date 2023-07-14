Контрнаступление ВСУ, разборки в Кремле и окончание войны: интервью Юсова

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов

Лето 2023 года будет очень активным в военном плане, а оккупированные территории в ближайшее время ожидает очень много "бавовны". В том числе в Крыму.

Поэтому гражданские лица должны держаться подальше как от военных объектов, так и от людей в военной форме. В том числе и на территории России.

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Как именно продвигаются ВСУ и что происходит в Кремле после мятежа Пригожина — в интервью Новини.LIVE рассказал представитель Главного управления раздвеки Министерства Андрей Юсов.

Какая ситуация сейчас на линии фронта в связи с продвижением ВСУ?

— ВСУ действительно продвигаются по линии фронта, повсюду продолжается активная работа Сил безопасности и обороны. И на юге, и на востоке у нас есть новости и по уничтожению большого количества техники, сил и средств противника. Не всегда эта активность конвертируется в новости про освобожденные километры, ведь это сложный многоуровневый процесс.

В частности, на южном направлении идет работа по ослаблению потенциала противника. Наша цель — уничтожить большее количество техники, чтобы облегчить дальнейшее продвижение украинских защитников. Тем не менее, результаты есть и по населенным пунктам, и по территориям, и дальше новости обязательно будут.

Это лето действительно будет очень активным в плане событий на линии фронта.

Была информация, что ВСУ еще на прошлой неделе приблизились к главной линии обороны оккупантов, в том числе на юге.

— Продвижение идет, оно постоянное. Но пока будем избегать комментариев о продвижении до главных линий. Движению ВСУ предшествует очень серьезная работа по ослаблению военного потенциала противника.

Работа ВСУ на фронте. Фото: Генштаб

Не забывайте, что враг подготовил достаточно серьезные линии обороны. Это инженерные сооружения, множество заминированной территории, которые создают дополнительные препятствия для наших защитников.

Военная наука говорит о трехкратном превосходстве во время наступательных действий. Украина совершает наступательные действия в условиях, когда такого преимущества у нас нет ни в силах, ни в средствах.

Стоит задача беречь жизнь солдат. И сейчас у врага больше потерь, чем у нас, наступающей стороны. Это очень важный показатель.

Что происходит внутри оккупантов на фоне продвижения ВСУ и предоставления Украине военной помощи?

— Рашисты — разные, с разными интересами и разной осведомленностью, соответственно, разными настроениями.

Оккупационная армия РФ на территории Украины. Фото: РосСМИ

По перехватам в живом режиме среди рядовых оккупантов, которые ближе к фронту, слышим, что у них панические настроения.

Но, тем не менее, они не способны не выполнять преступных приказов и массово выходить из этой мясорубки.

Если говорить о рашистских элитах, то после пригожинского мятежа у них идет очень интересный процесс. Это перераспределение влияния, поиск мест под солнцем уже в послепутинской России, способ выйти из этой преступной войны и хоть как-то сохранить награбленное.

Олигархи и представители отдельных башен Кремля начали переговоры о выводе активов из России. Речь и о колоссальном количестве наличных, золота и безналичных денег. Также ищут третьи страны, которые могут принять представителей этого режима под определенные гарантии с учетом их интересов и капитала. Вот эти процессы уже продолжаются в России.

Готовят ли оккупанты жесты доброй воли, как они называют побеги с украинских территорий?

— Это один из тех сценариев, которые оккупанты рассматривают на разных направлениях. В частности, во временно оккупированном Крыму часть инженерных сооружений и траншей находится далеко от админграницы Крыма с материковой Украиной. Такие сценарии они для себя рассматривают.

Сергей Суровикин. Фото: Reuters

Кстати, Суровикин (Сергей Суровикин, заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в Украине. — Ред.) оказался наиболее успешным полководцем в этой войне, потому что сохранил жизнь личного состава.

Наиболее успешная их операция — это организованное отступление из правобережной Херсонщины. То есть практика есть.

Но пока они не жалеют жизни сотен людей — частично мобилизованных, контрактников, зеков, кадыровцев и готовы жертвовать ими каждый день. А их общество пока терпит это.

Однако непрекращающееся продвижение украинских Сил обороны, в частности, на бахмутском направлении и юге, безусловно, будет создавать предпосылки, чтобы сценарии жесты доброй воли были наиболее приемлемыми для рашистов.

Какими будут оставшиеся полтора месяца этого лета?

— Активные действия украинских Сил безопасности и обороны продолжатся. Это означает, что обострение будет продолжаться по всей линии фронта. Враг будет сопротивляться, находиться как в обороне, так и в активной обороне. На некоторых участках будут пробовать проводить локальные наступательные операции. В целом Украина продолжит освобождать оккупированные территории.

Воин ВСУ при выполнении боевого задания. Фото: Генштаб

Отчасти Россия уже перебрасывает дополнительные резервы на направления, где активно давят наши Силы обороны.

Чем меньше резервов противника, тем условно легче. Это ведь очень тяжелая работа, каждый день — это потери, в том числе и для нас. Но чем меньше резервов у врага, тем быстрее будут продвигаться украинские Силы обороны.

Когда ВСУ приблизятся к Крыму? По прогнозам главы ГУР Кирилла Буданова, мы должны приближаться к административной границе с Крымом.

— Мне не нравится слово "прогноз", потому что сразу упоминается прогноз погоды или астрологический прогноз. Мы говорим о сценариях и аналитике, опираясь на определенные данные и находясь в определенной ситуации.

Понятно, что это не односторонние действия. Есть много влияющих факторов. Враг же не сидит и не ждет, когда по календарю и графику Украина освободит Крым.

Взрыв и пожар на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Фото: Reuters

Влияют на темпы поставки вооружения от наших партнеров и союзников. К тому же враг очень хорошо подготовился к боевым действиям.

Задача Украины не любой ценой и под календарь продвинуться вперед, а по-максимуму сохранить жизнь наших солдат. Продвижение уже есть, и Украина обязательно выйдет на границы 1991 года.

Это будет достигнуто не только военным путем. Уже происходят геополитические и внутренние процессы на территории РФ. Комментируя цитаты представителей разведки, в частности, генерала Буданова, здесь говорится о том, что нужно и когда нужно с определенной целью.

Все будет хорошо, Крым обязательно будет украинским.

Президент Чехии недавно сказал, что у Украины, по сути, есть единственное окно возможностей — освободить максимум территорий до конца этого года. Потому что 2024 год — достаточно сложный, выборы в США, в той же России. Насколько это возможно?

— Заявление президента Чехии уже как военного эксперта, он сам военный генерал, все же это его личное мнение. Но факт в том, что Украина максимально заинтересована и сделает все возможное, чтобы в этом году получить максимальный результат.

По прогнозу Бена Ходжеса, экс-командующего армией США в Европе, Украина освободит Крым до конца лета, если получит дальнобойные ракеты. Франция подтвердила предоставление подобных ракет, как они помогут нам в деоккупации полуострова?

— Они отодвинут линию штабного управления, ослабят логистический потенциал противника, помогут уничтожать места скопления техники и живой силы, БК и объекты военной инфраструктуры, которые враг использует для оккупации украинских территорий.

Это очень важная помощь для нас. Жаль, что речь об их поставках идет именно сейчас, а не, например, в прошлом году.

Можем ли поражать ими Керченский мост или объекты Черноморского флота?

— В международно признанных границах Украины в 1991 году наши спецслужбы и армия могут делать все, что нужно для защиты суверенитета и территориальной целостности. Мы не будем анонсировать врагу, что и когда прилетит, но "бавовна" будет. Ее будет много. Для украинцев, ожидающих возвращения законной украинской власти, это будут хорошие новости и хорошие символы.

Россия поставила на паузу массированные ракетные удары, очевидно, накапливая запасы для новых атак.

— Это уже не первый раз, время от времени противник берет подобные перерывы. Действительно, речь идет о накоплении потенциала, нет оснований считать, что он откажется от практики ракетных ударов по украинским городам. Вместе с тем, продолжается использование "шахедов", будет угроза и ракетных ударов.

Пуски ракет морского базирования "Калибр". Фото: РосСМИ

Рашисты вынуждены брать такие паузы, потому что не могут так быстро восстанавливать свой потенциал. Часть ракет летит на территорию Украины прямо с пыла-жара, часть все еще из старых запасов.

Какие цели в Украине россияне хотят поразить?

— В отличие от зимней кампании, где была задача уничтожить или подорвать украинскую энергосистему, сейчас у ракетных ударов прежде всего военные цели и пути сообщения. Как это было в начале вторжения. Цель России — усложнить продвижение украинских Сил безопасности и обороны.

Но учитывая несовершенство и устаревшие во многом российские вооружения, неточные разведданные, они часто понимают, что их удары с высокой вероятностью будут нести вред для гражданского населения. В некоторых случаях они это делают намеренно.

К примеру, недавний удар по Львову. Они понимали, что он приведет к жертвам среди гражданских и мирных жителей.

Также мы видели совершенно бессмысленные удары по Умани, Одессе и другим городам.

Два месяца Россия терроризировала Киев постоянными воздушными атаками. Какие цели ставила перед собой?

— Киев — не только военная целесообразность воздушных ударов. Это в том числе и политические цели. Киев не подчинился и по чьей-то шизофренической фантазии не встречал оккупантов с цветами. Он стал одним из символов сопротивления украинцев. Поэтому Киев, с политической точки зрения, всегда будет раздражителем и целью для рашистского режима.

Один из ракетных ударов по Киеву 18 мая. Фото: Reuters

Осознание и понимание этого есть, поэтому столица значительно усилила свою противовоздушную оборону, и результаты этого заметны.

100% защиты?

— 100% защиты не бывает нигде, но она намного выше, чем была год назад.

Если с ракетами пауза, то атаки дронами практически ежесуточные. Сколько дронов у них осталось из заявленной партии в 1600 штук? По нашим подсчетам, где-то 100.

— Партия в 1600 штук не была доставлена одномоментно. Ее разделили на меньшие партии. Соответственно, поставки продолжаются до сих пор.

Но сотрудничество с Ираном в этом направлении продолжается, новые партии поступают, и "шахеды" будут еще донимать Украину. В среднем в рамках одной партии Россия получает от 50 до 120 дронов.

Как Украина будет препятствовать строительству завода по производству "шахедов" на территории России?

— Работа над этим продолжается. То, что создает опасность для Украины и ее граждан, должно быть нейтрализовано тем или иным способом.

Совершаются ли такие же действия на военных аэродромах в Курской области и Приморского края, откуда россияне регулярно атакуют теми же "шахедами"?

— Мы все читаем новости и видим, что время от времени там что-нибудь случается. Думаю, это будет происходить в дальнейшем, пока идет захватническая война России против Украины. Все, что Россия использует на своей территории, очевидно, с этим может что-то случаться.

Можем повторить, что проживающим в РФ жителям и непричастным к преступлениям и войне следует держаться подальше от всех военных объектов и тем более от военных преступников, живущих там.

Если рядовой Ванюшка видит человека в военной форме — ему лучше держаться подальше от него.

Были намеки, что на утренней пробежке был застрелен военный, имевший отношение к пуску "калибров" по Украине.

— Если вы честный и добропорядочный человек, то спорт идет вам на пользу. В частности, утренний бег. А если вы военный преступник, здесь даже спорт не помогает.

Что происходит в Кремле после мятежа Пригожина?

— В принципе, пиво бродит. Там идут интересные процессы, серьезно приступившие к перераспределению сфер влияния. Конфликт Пригожин-Шойгу никуда не делся, и скоро мы увидим его новые проявления. Весь мир увидел, что царь не настоящий.

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Reuters

Путин или человек, похожий на Путина, полностью ситуацию не контролирует. Бунт или мятеж — не подавлен, его, извиняюсь за жаргон, "зарешали" Лукашенко и другие люди, фамилии которых не называются. Это означает, что конфликтная ситуация никуда не делась.

Скоро будем видеть новости о кадровых решениях, событиях и перестановках на территории Московии.

Суровикина, возможного приспешника Пригожина, отстранили?

— Формально нет, но фактически он ограничен в исполнении своих обязанностей. Пригожин формально не пострадал, уголовные дела против него закрыты, как и против других членов ЧВК "Вагнер". Но кого-то же нужно сделать виновным. Это пытались сделать из Суровикина и его заместителя.

На несколько дней он был задержан, проводились допросы и следственные действия. На сегодняшний день Суровикин продолжает находиться в повышенном состоянии. Формально с должности он не отстранен, но его влияние, вес и фактическое исполнение обязанностей в значительной степени ограничено.

Появлялись слухи об отстранении начальника Генштаба РФ Герасимова.

— Причины разные, но ситуация похожая. Это также последствие пригожинского мятежа. Герасимов остается в должности, недавно даже выпустили видео с ним, чтобы показать, что он жив и на работе. Но его влияние уменьшается. Не исключено, что в ближайшее время мы увидим альтернативу ему.

Если их влияние уменьшается, то чье увеличивается?

— Есть разные группы, давайте не будем делать определенные пассы, но в целом башни Кремля очень вдохновенно между собой конкурируют и воюют. И ради этого они готовы убивать россиян, и здесь можем только пожелать успеха всем участникам соревнований.

Башни Кремля — партии войны и мира?

— Это очень условное деление. Там все партии войны, там нет движения, которое говорит, что нет, украинцев мы не будем убивать.

Пригожин и Гиркин — это люди, которые рассказывают, как эффективнее убивать украинцев. Что касается противоречий, то речь идет о сохранении и защите собственных интересов.

А где вообще находится Пригожин сейчас?

— На лечении (интервью записывалось 12 июля 2023. — Ред). Есть данные о витаминах и капельницах, но не исключено, что это обострение онкологии. По крайней мере, есть информация, что недавно к нему приезжал врач-онколог из Германии. Это не новая информация, проблемы у него были и раньше. Конечно, такой напряженный график может обострить какие-нибудь процессы.

Похожая информация появлялась и в отношении Кадырова. Мол, он тоже болен и официально даже взял отпуск.

— Он жив, проблемы со здоровьем у него есть, их пытаются решать. Кадыров регулярно летает за границу, в частности, с целью лечения. Какие бы ни были большие финансовые ресурсы, но еще нужно иметь возможность их потратить.

Сегодня Москва не обеспечивает весь спектр медицинских услуг российским випам. Поэтому они вынуждены ездить за границу туда, куда еще могут ездить.

Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Фото: РосСМИ

Что касается отпуска Кадырова, думаю, там есть определенная политическая составляющая. Так много событий в Москве происходит, что иногда лучше взять отпуск.

Что с правой рукой Кадырова Делимхановым, который был ранен в Украине?

— Восстанавливается после ранения. Скорее всего, будет ходить, по крайней мере, некоторое время.

Чего ждать в ближайшие недели — и из России, и с линии фронта?

— Есть несколько процессов, идущих параллельно. С одной стороны, это активные действия украинских Сил безопасности и обороны. В свою очередь, параллельно происходит процесс в России, на болотах, с перераспределением власти. Идет подготовка определенных транзитных сценариев, защита собственных интересов, жизнь после Путина и поражения в этой войне.

С геополитической точки зрения это поражение уже случилось, Россия выбыла из перечня стран, чтобы называться мировыми лидерами. Очевидно, что это второстепенный игрок на совершенно разных направлениях. Теперь все это нужно закрепить.