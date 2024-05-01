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Речник Повітряних сил Євлаш пояснив свої слова про F-16 після Пасхи

1 травня 2024 13:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Речник Повітряних сил Євлаш пояснив свої слова про F-16 після Пасхи
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш. Фото: i-vin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В українському небі перші винищувачі F-16 з'являться вже у цьому році. В Повітряних силах пожартували, що це відбудеться вже після Великодніх свят. Втім, уточнили, що про точні дати наразі не йдеться.

Коли Україна отримає F-16

На запитання ведучих Новини.LIVE Євлаш жартома повідомив, що винищувачі F-16 з'являться в України вже після Пасхи.

"Після Пасхи. Звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни, вже декілька разів ця дата змінювалася. Тому, ми чекаємо", — зазначив речник.

Євлаш також наголосив, що військові працюють з тим, що отримують. Вони не відповідають за постачання безпосередньо. Це компетенція вищого військово-політичного керівництва.

"Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо", — сказав Євлаш.

Жарт зрозуміли не всі

Слова речника Повітряних сил дехто зрозумів буквально. Щоб виправити цю ситуацію, Євлаш пояснив, що поняття "після Пасхи" — доволі розтягнуте.

Він пояснив, що Україна ще чекає на F-16 від країн-партнерів, які неодноразово наголошували на тому, що літаки будуть цього року.

"Повітряні сили, як і всі українці, чекають на отримання цих багатоцільових винищувачів, які значно підтримають і посилять наш повітряний простір", — наголосив Євлаш.

Речник запевнив, що як тільки винищувачі з'являться в України, Повітряні сили обов'язково офіційно прокомунікують і проінформують про отримання F-16.

Раніше ми повідомляли, що, на думку Євлаша, перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі вже після Великодня.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах розповіли, як захищатимуть F-16 від російських атак. 

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Повітряні Сили ЗСУ

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