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Спикер Воздушных сил Евлаш объяснил свои слова о F-16 после Пасхи

1 мая 2024 13:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Спикер Воздушных сил Евлаш объяснил свои слова о F-16 после Пасхи
Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Фото: i-vin
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В украинском небе первые истребители F-16 появятся в этом году. В Воздушных силах подшутили, что это произойдет уже после Пасхальных праздников. Впрочем, уточнили, что о точных датах пока речь не идет.

Когда Украина получит F-16

На вопрос ведущих Новини.LIVE Евлаш в шутку сообщил, что истребители F-16 появятся у Украины уже после Пасхи.

"После Пасхи. Конечно, что мы не загадываем все эти сроки, уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому, мы ждем", — отметил спикер.

Евлаш также подчеркнул, что военные работают с получаемым. Они не отвечают за поставки напрямую. Это компетенция высшего военно-политического управления.

"Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно будем об этом говорить", — сказал Евлаш.

Шутка поняли не все

Слова спикера Воздушных сил некоторые поняли буквально. Чтобы исправить эту ситуацию, Евлаш объяснил, что понятие "после Пасхи" довольно растянуто.

Он пояснил, что Украина еще ждет F-16 от стран-партнеров, которые неоднократно отмечали, что самолеты будут в этом году.

"Воздушные силы, как и все украинцы, ожидают получения этих многоцелевых истребителей, которые значительно поддержат и усилят наше воздушное пространство", — подчеркнул Евлаш.

Спикер заверил, что как только истребители появятся в Украине, Воздушные силы обязательно официально прокоммуникируют и проинформируют о получении F-16.

Ранее мы сообщали, что, по мнению Евлаша, первые истребители F-16 могут появиться в украинском небе уже после Пасхи.

Напомним, ранее в воздушных силах рассказали, как будут защищать F-16 от российских атак.

праздники
ВСУ
военная помощь
Пасха
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F-16
Воздушные Силы ВСУ

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