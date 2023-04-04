Речник Повітряних сил Ігнат розкритикував маніпуляції ЗМІ і пояснив, скільки літаків мають ЗСУ
Польські та словацькі МіГ-29 кардинально не змінили ситуацію в Повітряних силах України. Для контрнаступу ЗСУ та перемоги над росією цих винищувачів недостатньо.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Критика "переможних новин"
Прессекретар ПС ЗСУ Юрій Ігнат розкритикував низку українських ЗМІ, які відзначилися публікаціє. необґрунтованої інформації про ситуацію в українській авіації.
У таких "переможних новинах" йшлося про те, що за допомогою поставок літаків МіГ-29 із Польщі та Словаччини "вдалось укомплектувати три бригади винищувачів".
Скільки літаків у Збройних силах України
Юрій Ігнат наголосив, що у складі Повітряних сил є п’ять винищувальних бригад. Три з цих бригад мають на озброєнні літаки МіГ-29.
"Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних Сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання "контрнаступу", "перемоги" і т. ін.", — пояснив речник Повітряних сил.
Нагадаємо, учора, 3 квітня, представник польського президента Марчін Пшидач заявив, що Польща вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29. Процес передачі першої частини вже завершився.
Фото: АрміяInform