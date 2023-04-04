Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Речник Повітряних сил Ігнат розкритикував маніпуляції ЗМІ і пояснив, скільки літаків мають ЗСУ arrow

Речник Повітряних сил Ігнат розкритикував маніпуляції ЗМІ і пояснив, скільки літаків мають ЗСУ

4 квітня 2023 11:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Польські та словацькі МіГ-29 кардинально не змінили ситуацію в Повітряних силах України. Для контрнаступу ЗСУ та перемоги над росією цих винищувачів недостатньо.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Критика "переможних новин"

Прессекретар ПС ЗСУ Юрій Ігнат розкритикував низку українських ЗМІ, які відзначилися публікаціє. необґрунтованої інформації про ситуацію в українській авіації.

У таких "переможних новинах" йшлося про те, що за допомогою поставок літаків МіГ-29 із Польщі та Словаччини "вдалось укомплектувати три бригади винищувачів".

Скільки літаків у Збройних силах України

Юрій Ігнат наголосив, що у складі Повітряних сил є п’ять винищувальних бригад. Три з цих бригад мають на озброєнні літаки МіГ-29.

"Передача польських та словацьких МіГ-29  дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних Сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання "контрнаступу", "перемоги" і т. ін.", — пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, учора, 3 квітня, представник польського президента Марчін Пшидач заявив, що Польща вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29. Процес передачі першої частини вже завершився.

Фото: АрміяInform

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB