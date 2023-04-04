Речник Повітряних сил Ігнат розкритикував маніпуляції ЗМІ і пояснив, скільки літаків мають ЗСУ

Прессекретар Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат

Польські та словацькі МіГ-29 кардинально не змінили ситуацію в Повітряних силах України. Для контрнаступу ЗСУ та перемоги над росією цих винищувачів недостатньо.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

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Критика "переможних новин"

Прессекретар ПС ЗСУ Юрій Ігнат розкритикував низку українських ЗМІ, які відзначилися публікаціє. необґрунтованої інформації про ситуацію в українській авіації.

У таких "переможних новинах" йшлося про те, що за допомогою поставок літаків МіГ-29 із Польщі та Словаччини "вдалось укомплектувати три бригади винищувачів".

Скільки літаків у Збройних силах України

Юрій Ігнат наголосив, що у складі Повітряних сил є п’ять винищувальних бригад. Три з цих бригад мають на озброєнні літаки МіГ-29.

"Передача польських та словацьких МіГ-29 дещо посилить спроможності винищувальної авіації Повітряних Сил у виконанні поточних бойових завдань, але в жодному разі не вирішить питання "контрнаступу", "перемоги" і т. ін.", — пояснив речник Повітряних сил.

Нагадаємо, учора, 3 квітня, представник польського президента Марчін Пшидач заявив, що Польща вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29. Процес передачі першої частини вже завершився.

Фото: АрміяInform