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Польща передала Україні винищувачі МіГ-29

3 квітня 2023 11:45
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач
Винищувачі для України
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Каріна Білоткач

Польща вже передала Україні кілька своїх винищувачів МіГ-29. Процес передачі першої частини вже завершився.

Про це інформує в ефірі представник польського президента Марчін Пшидач.

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"В Україну вже прибуло кілька польських одиниць МіГ-29. Звичайно, будуть розмови й про можливу подальшу підтримку", — заявив Пшидач.

Процес передачі першої частини літаків вже завершився. Кількість переданих винищувачів не озвучується.

Нагадаємо, що країни НАТО мають намір передати Україні два батальйони з німецькими танками Leopard 2, а також чотири батальйони з Leopard 1. В сумі кількість машин становитиме 160 одиниць.

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