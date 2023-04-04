Спикер Воздушных сил Игнат раскритиковал манипуляции СМИ и объяснил, сколько самолетов имеют ВСУ
Польские и словацкие МиГ-29 кардинально не изменили ситуацию в воздушных силах Украины. Для контрнаступления ВСУ и победы над россией этих истребителей недостаточно.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Критика "победных новостей"
Пресссекретарь ПС ВСУ Юрий Игнат раскритиковал ряд отличившихся публикации украинских СМИ. необоснованной информации о ситуации в украинской авиации.
В таких "победных новостях" говорилось, что с помощью поставок самолетов МиГ-29 из Польши и Словакии "удалось укомплектовать три бригады истребителей".
Сколько самолетов в Вооруженных силах Украины
Юрий Игнат подчеркнул, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад. Три из этих бригад имеют на вооружении самолеты МиГ-29.
"Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных Сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос "контрнаступления", "победы" и т.д.", — объяснил представитель Воздушных сил.
Напомним, вчера, 3 апреля, представитель польского президента Марчин Пшидач заявил, что Польша уже передала Украине несколько своих истребителей МиГ-29. Процесс передачи первой части уже завершился.
Фото: АрмияInform