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Речник ПС Ігнат пояснив, чому Сили оборони перестали збивати літаки РФ

8 травня 2023 15:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Речник ПС Ігнат пояснив, чому Сили оборони перестали збивати літаки РФ
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу. Фото: “Укрінформ”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські літаки почали обстрілювати Україну з-за меж досяжності систем протиповітряної оборони. Для ефективнішої боротьби з ВКС Росії Україні потрібні літаки F-16.

Про це на брифінгу в "Медіацентрі Україна — Укрінформ" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За словами Юрія Ігната, кількість збитих російських літаків та гелікоптерів не збільшується, бо окупанти почали діяти обережніше.

"Ми давно вже не бачили збитих російських літаків та гелікоптерів через те, що вони не залітають у зону ураження нашої ППО", — наголосив речник ПС.

І тактична авіація теж

Юрій Ігнат додав, що це стосується не тільки стратегічної авіації, яка б’є по Україні ракетами Х-101 та Х-555, а і тактичної авіації.

Ці літаки використовують керовані авіабомби, які можна запускати з відстані 20-30 кілометрів від лінії фронту.

Що робити

Речник Повітряних сил пояснив, що може змінити ситуацію на користь Сил оборони України.

"Нам потрібен F-16. Цей літак зможе дійсно завоювати перевагу у повітрі і на окупованих територіях і відігнати подалі російську авіацію від наших кордонів", — запевнив Ігнат.

Нагадаємо, що у ніч з 7 на 8 травня росіяни обстріляли Одещину ракетами саме з літаків.

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