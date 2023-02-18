Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника

Бійці ЗСУ уразили позицію зенітно-ракетного комплексу окупантів

Протягом доби українські захисники завдали 5 ударів по районах зосередження противника. Бійці ЗСУ уразили позицію зенітно-ракетного комплексу окупантів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

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Українські сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників.

"За попередньою інформацією, 5 — типу "Ланцет" та 1 — "Зала", — йдеться у зведенні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили ворога та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300.

Нагадаємо, українські воїни продовжують опановувати ЗРК Patriot. Відповідні навчання у Німеччині проходять шість днів на тиждень.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки вважають Крим територією України. Вони не проти ударів ЗСУ по військових об'єктах на півострові.

Додамо, росія з тріском провалила модернізацію крилатої ракети Х-101 та не змогла здійснити масований прорив української ППО. Ця ракета рухається за допомогою кількох навігаційних систем і може змінювати висоту польоту — від 30 до 6 тис. метрів — та швидкість.