Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сили протиповітряної оборони збили шість БпЛА противника, — Генштаб arrow

Сили протиповітряної оборони збили шість БпЛА противника, — Генштаб

18 лютого 2023 07:37
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника
Бійці ЗСУ уразили позицію зенітно-ракетного комплексу окупантів
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом доби українські захисники завдали 5 ударів по районах зосередження противника. Бійці ЗСУ уразили позицію зенітно-ракетного комплексу окупантів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

Читайте також:

Деталі

Українські сили протиповітряної оборони збили шість російських безпілотників. 

"За попередньою інформацією, 5 — типу "Ланцет" та 1 — "Зала", — йдеться у зведенні.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили ворога та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300.

Нагадаємо, українські воїни продовжують опановувати ЗРК Patriot. Відповідні навчання у Німеччині проходять шість днів на тиждень.

Також ми писали, що Сполучені Штати Америки вважають Крим територією України. Вони не проти ударів ЗСУ по військових об'єктах на півострові.

Додамо, росія з тріском провалила модернізацію крилатої ракети Х-101 та не змогла здійснити масований прорив української ППО. Ця ракета рухається за допомогою кількох навігаційних систем і може змінювати висоту польоту — від 30 до 6 тис. метрів — та швидкість.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

09:21 РФ знову запустила ракети по Україні: що відомо на цю мить

09:17 "Вагнерівці закінчуються": Гайдай розповів про ситуацію у Луганській області

09:15 Чоловіча та жіночі естафети на чемпіонаті світу з біатлону: склад України

08:59 Стрілянина в Міссісіпі: озброєний чоловік вбив шістьох людей

08:44 Німеччина за час війни арештувала 5 млрд євро російських активів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:39 У Болгарії виявили кинуту вантажівку з 18 мертвими мігрантами

Новина з відео

08:30 Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії

08:25 Правда про кофеїн: кардіолог розповіла, як кава впливає на серце

Новина з відео

08:15 Режисер Семен Горов презентував документалку про українських митців під час війни

08:15 Бійці ЗСУ знищили понад тисячу окупантів: загальні втрати противника станом на 18 лютого

Новина з відео

08:30 Циганков вперше забиває та віддає гольову передачу в чемпіонаті Іспанії

Новина з відео

08:15 Режисер Семен Горов презентував документалку про українських митців під час війни

Новина з відео

20:33 Зеленський про військову допомогу Україні: знімається табу щодо далекобійних ракет

Новина з відео

20:25 "Не планувала цей реліз": Слава Камінська презентувала нову україномовну пісню

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:15 "Росіяни підтримують цей режим": фронтмен гурту Scorpions прокоментував війну в Україні

Новина з відео

17:50 Гуменюк прокоментувала насильне вручення повісток в Одесі

Новина з відео

17:22 "Це таємна програма": російські пропагандисти вигадали страшилку про європейців, які полюють за розумними дітьми

Новина з відео

16:13 Нідерланди, Німеччина та Данія готові передати Україні близько 100 танків, — Зеленський

Новина з відео

16:04 Потап присвятив нову пісню та кліп українським волонтерам: "Люди прості, і в цьому міць наша"

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 51-й. Поблизу кордону ворог будує військові табори

22:00 Як росія дестабілізує ситуацію в Молдові

Рік великої війни

19:30 Що відбувається на ринку праці України з початку війни

Ексклюзив

18:20 Для повного переходу на українську мову Одещині знадобиться 10 років: представниця мовного омбудсмена на півдні Ярослава Вітко-Присяжнюк

Ексклюзив

18:00 Росія накопичує ракети й тягне до кордонів з Україною авіацію: якою може бути атака 24 лютого

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

09:00 Активність антикорупціонерів: локшина на вуха Заходу чи єдина можливість вижити

08:00 Присутність вагнерівців в Африці зростає

Ексклюзив

23:00 "Під час війни це дуже небезпечна роль": Віктор Ягун про загадкові смерті російських чиновників

20:07 Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки

Ексклюзив

18:25 Зірка "Гри престолів" Джек Глісон зустрівся з шанувальниками в Києві: фоторепортаж

Актуальне по темі

None 18 Лютий 09:21

РФ знову запустила ракети по Україні: що відомо на цю мить

None 18 Лютий 09:17

"Вагнерівці закінчуються": Гайдай розповів про ситуацію у Луганській області

None 18 Лютий 08:48

Чоловіча та жіночі естафети на чемпіонаті світу з біатлону: склад України

None 18 Лютий 09:00

Стрілянина в Міссісіпі: озброєний чоловік вбив шістьох людей

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB