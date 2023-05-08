Спикер ВС Игнат объяснил, почему Силы обороны перестали сбивать самолеты РФ

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге. Фото: "Укрінформ"

Российские самолеты начали обстреливать Украину из-за пределов досягаемости систем противовоздушной обороны. Для более эффективной борьбы с ВКС России Украине нужны самолеты F-16.

Об этом на брифинге в "Медіацентрі Україна — Укрінформ" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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По словам Юрия Игната, количество сбитых российских самолетов и вертолетов не увеличивается, потому что оккупанты начали действовать осторожнее.

"Мы давно уже не видели сбитых российских самолетов и вертолетов из-за того, что они не залетают в зону поражения нашей ПВО", — подчеркнул представитель ПС.

И тактическая авиация тоже

Юрий Игнат добавил, что это касается не только стратегической авиации, бьющей по Украине ракетами Х-101 и Х-555, но и тактической авиации.

Эти самолеты используют управляемые авиабомбы, которые можно запускать с расстояния 20-30 км от линии фронта.

Что делать

Спикер Воздушных сил пояснил, что может изменить ситуацию в пользу Сил обороны Украины.

"Нам нужен F-16. Этот самолет сможет действительно завоевать преимущество в воздухе и на оккупированных территориях и отогнать российскую авиацию подальше от наших границ", — заверил Игнат.

Напомним, что в ночь с 7 на 8 мая россияне обстреляли Одесскую область ракетами именно из самолетов.