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Речник ПС Ігнат розповів, чи над Києвом знову збили балістичну ракету

9 травня 2023 11:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Речник ПС Ігнат розповів, чи над Києвом знову збили балістичну ракету
Прессекретар командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: "Медіацентр — Укрінформ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Офіційної інформації про збиття ще однієї балістичної ракети над Києвом поки що немає. Юрій Ігнат запевнив, що у випадку, якби таке сталося, про це б уже повідомили.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ заявив у національному телемарафоні єдиних новин.

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Коментар представника ЗСУ

Ведучий телемарафону спитав у прессекретаря Повітряних сил ЗС України, чи достовірною є інформація про збиття над Києвом цієї ночі ще одну балістичну ракету.

"Я розумію, чому ви запитуєте, тому що ми минулого разу не надто спішили повідомляти про те, що збито "Кинджал". Тому інформацію треба чекати, на все свій час", — відповів Юрій Ігнат.

Так була балістична ракета чи ні

У підсумку представник Повітряних сил так і не дав однозначної відповіді на питання ведучого, натякнувши, що чутки про збиту балістичну ракету не мають під собою підґрунтя.

"Якщо було б, ми б вже повідомили. Немає інформації, є офіційна інформація у Генштабі, є інформація в Повітряних сил", — підкреслив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, що 6 травня Повітряні сили підтвердили збиття ракети "Кинджал" над Києвом у ніч на 4 травня.

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