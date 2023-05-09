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Спикер ПС Игнат рассказал, сбили ли над Киевом снова баллистическую ракету

9 мая 2023 11:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Спикер ПС Игнат рассказал, сбили ли над Киевом снова баллистическую ракету
Пресссекретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: "Медиацентр — Укринформ"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Официальной информации об уничтожении еще одной баллистической ракеты над Киевом пока нет. Юрий Игнат заверил, что в случае, если бы это произошло, об этом бы уже сообщили.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ заявил в национальном телемарафоне единых новостей.

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Комментарий представителя ВСУ

Ведущий телемарафона спросил у пресс-секретаря Воздушных сил ВС Украины, достоверна ли информация о сбитии над Киевом этой ночью еще одной баллистической ракеты.

"Я понимаю, почему вы спрашиваете, потому что мы в прошлый раз не слишком спешили сообщать о том, что сбит "Кинжал". Поэтому информацию надо ждать, все свое время", — ответил Юрий Игнат.

Да была баллистическая ракета или нет

В итоге представитель Воздушных сил так и не дал однозначного ответа на вопросы ведущего, намекнув, что слухи о сбитой баллистической ракете не имеют под собой оснований.

"Если бы было, мы бы уже сообщили. Нет информации, есть официальная информация в Генштабе, есть информация у Воздушных сил", — подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, что 6 мая Воздушные силы подтвердили сбивание ракеты "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая.

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