Спикер ПС Игнат рассказал, сбили ли над Киевом снова баллистическую ракету
Официальной информации об уничтожении еще одной баллистической ракеты над Киевом пока нет. Юрий Игнат заверил, что в случае, если бы это произошло, об этом бы уже сообщили.
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ заявил в национальном телемарафоне единых новостей.
Комментарий представителя ВСУ
Ведущий телемарафона спросил у пресс-секретаря Воздушных сил ВС Украины, достоверна ли информация о сбитии над Киевом этой ночью еще одной баллистической ракеты.
"Я понимаю, почему вы спрашиваете, потому что мы в прошлый раз не слишком спешили сообщать о том, что сбит "Кинжал". Поэтому информацию надо ждать, все свое время", — ответил Юрий Игнат.
Да была баллистическая ракета или нет
В итоге представитель Воздушных сил так и не дал однозначного ответа на вопросы ведущего, намекнув, что слухи о сбитой баллистической ракете не имеют под собой оснований.
"Если бы было, мы бы уже сообщили. Нет информации, есть официальная информация в Генштабе, есть информация у Воздушных сил", — подчеркнул Юрий Игнат.
Напомним, что 6 мая Воздушные силы подтвердили сбивание ракеты "Кинжал" над Киевом в ночь на 4 мая.