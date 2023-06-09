Рейтерович ексклюзивно для Новини.LIVE розповів про підрив ГЕС та байдужість міжнародних спільнот

Політолог Ігор Рейтерович. Фото: google.com

Політолог Ігор Рейтерович став гостем ефіру Новини.LIVE. Він ексклюзивно розповів про підрив росіянами Каховської ГЕС у Херсонській області та відсутність адекватної реакції міжнародних спільнот.

Подивитися ефір можна на You-Tube каналі Новини.LIVE.

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Політолог також сказав, чому ООН та "Червоний хрест" проявили байдужість щодо катастрофи у Херсонській області. Він розповів про розслідування президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, а також посилення антиросійських санкцій та інформаційну війну.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів. Правоохоронцям вдалося дізнатися, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

Додамо, Данілов заявив, що російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС за вказівкою Володимира Путіна. Вибухівку було закладено ще у вересні-жовтні 2022 року.