Рейтерович для Новини.LIVE рассказал о подрыве ГЭС и безразличии международных сообществ

Политолог Игорь Рейтерович. Фото: google.com

Политолог Игорь Рейтерович стал гостем эфира Новини.LIVE. Он эксклюзивно рассказал о подрыве россиянами Каховской ГЭС в Херсонской области и отсутствии адекватной реакции международных сообществ.

Посмотреть эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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Политолог также сказал, почему ООН и "Красный крест" проявили безразличие к катастрофе в Херсонской области. Он рассказал о расследовании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также усилении антироссийских санкций и информационной войне.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов. Правоохранителям удалось узнать, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа захватчиков.

Добавим, Данилов заявил, что российские оккупанты подорвали дамбу Каховской ГЭС по указанию Владимира Путина. Взрывчатка была заложена еще в сентябре-октябре 2022 года.