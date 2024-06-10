В ООН повідомили про найбільшу місячну кількість жертв серед цивільного населення

Наслідки російського обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

В ООН заявили, що у травні в Україні спостерігалося значне зростання числа жертв серед цивільного населення. Порівняно з квітнем, у травні кількість загиблих цивільних зросла на 31%, що є найвищим показником за майже рік.

Про це повідомляють Новини.LIVE у понеділок, 10 червня.

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Чому зросла кількість жертв

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль повідомила, що більшість втрат у травні припали на Харківщині. Зокрема через новий наступ росіян, що розпочався 10 травня. Вона зазначила, що основною причиною високої кількості жертв є застосування росіянами авіаційних бомб і ракет для ударів по прифронтовим районам та Харкову.

"Більше половини втрат у травні припало на місто Харків та область, де 10 травня російські збройні сили розпочали новий наземний наступ", — заявили Белль.

За словами керівника ММПЛУ, російські удари по Харкову, другим за величиною містом в Україні, були одними з найсмертоносніших.

У щомісячному звіті ООН зазначено, що в травні в Україні в результаті конфлікту загинуло щонайменше 174 цивільних осіб, а 690 отримали поранення, що є найбільшою кількістю жертв з червня 2023 року.

23 травня ракетний удар по друкарні в Харкові призвів до загибелі семи працівників і поранення 21 цивільної особи. Через два дні внаслідок удару по будівельному супермаркету "Епіцентр" в Харкові загинуло 19 осіб, а 54 отримали поранення. 31 травня ракети влучили в житловий район Харкова, включно з багатоповерховим будинком, в результаті чого 9 осіб загинули і щонайменше 15 отримали поранення.

"Напади на торговий центр і друкарню в місті Харкові підкреслюють надзвичайну вразливість цивільних осіб, які займаються щоденною діяльністю, де навіть такі повсякденні справи, як купівля матеріалів для ремонту пошкоджених будинків, можуть призвести до втрати життя та близьких", — додала Белль.

Фахівці ООН відвідали місця атак, задокументували збитки, завдані цивільному майну та інфраструктурі, і перевірили дані про жертви серед цивільного населення.

45-річна жінка розповіла представникам ООН, що вона була змушена шукати укриття після того, як вибухи пошкодили її квартиру. Вона вижила, але деякі її сусіди, які жили вище, загинули під час атаки.

Збільшення бойових дій в Харківській області призвело до майже повного знищення міста Вовчанськ. Фахівці ООН провели 92 інтерв’ю з евакуйованими, які розповіли про масові обстріли та застосування бомб і ракет, через що вони були змушені ховатися у підвалах, перш ніж вирішили ризикнути та евакуюватися.

ООН заявляє, що у травні більшість жертв серед цивільного населення (92%) та пошкоджень освітніх та медичних установ (96%) сталися на території, контрольованій урядом України.

Збільшення числа загиблих і поранених супроводжувалося атаками на енергетичну інфраструктуру, що змусило Україну ввести віялові відключення електроенергії по всій країні, додавши труднощів мільйонам українців, які вже пережили майже 28 місяців війни. ООН задокументувала 24 атаки на енергетичну інфраструктуру (19 на території, контрольованій урядом України, і 5 на окупованих Росією територіях), які призвели до тимчасового припинення доступу до електрики та води. Також було задокументовано шість атак на залізничну інфраструктуру на території, контрольованій урядом України.

Нагадаємо, за даними ООН, російська збройна агресія призвела до того, що понад 14 млн людей, або 40% населення України, потребують гуманітарної допомоги. 700 цивільних українців стали жертвами війни в Україні у квітні: 129 осіб було убито, 574 поранено.

Раніше ми писали, що голова Сумської ОВА Володимир Артюх заявив про ухвалене рішення разом із військовим командуванням евакуювати ще вісім населених пунктів.