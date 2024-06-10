В ООН сообщили о наибольшем месячном количестве жертв среди гражданского населения

Последствия российского обстрела. Фото: Харьковская областная прокуратура

В ООН заявили, что в мае на Украине наблюдался значительный рост числа жертв среди гражданского населения. По сравнению с апрелем, в мае количество погибших гражданских выросло на 31%, что является самым высоким показателем почти за год.

Об этом сообщают Новости.LIVE в понедельник, 10 июня.

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Почему выросло количество жертв

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль сообщила, что большинство потерь в мае пришлись на Харьковщине. В частности, из-за нового наступления россиян, которое началось 10 мая. Она отметила, что основной причиной высокого количества жертв является применение россиянами авиационных бомб и ракет для ударов по прифронтовым районам и Харькову.

"Более половины потерь в мае пришлось на город Харьков и область, где 10 мая российские вооруженные силы начали новое наземное наступление", — заявили Белль.

По словам руководителя ММПЧУ, российские удары по Харькову, второму по величине городу в Украине, были одними из самых смертоносных.

В ежемесячном отчете ООН отмечено, что в мае в Украине в результате конфликта погибли по меньшей мере 174 гражданских лица, а 690 получили ранения, являющиеся наибольшим количеством жертв с июня 2023 года.

23 мая ракетный удар по типографии в Харькове привел к гибели семи работников и ранению 21 гражданского лица. Через два дня в результате удара по строительному супермаркету "Эпицентр" в Харькове погибли 19 человек, а 54 получили ранения. 31 мая ракеты попали в жилой район Харькова, включая многоэтажный дом, в результате чего 9 человек погибли и по меньшей мере 15 получили ранения.

"Нападения на торговый центр и типографию в городе Харькове подчеркивают чрезвычайную уязвимость гражданских лиц, занимающихся ежедневной деятельностью, где даже такие повседневные дела, как покупка материалов для ремонта поврежденных домов, могут привести к потере жизни и близким", — добавила Белль.

Специалисты ООН посетили места атак, задокументировали ущерб, нанесенный гражданскому имуществу и инфраструктуре, и проверили данные о жертвах среди гражданского населения.

45-летняя женщина рассказала представителям ООН, что она вынуждена была искать укрытие после того, как взрывы повредили ее квартиру. Она выжила, но некоторые ее соседи, жившие выше, погибли во время атаки.

Увеличение боевых действий в Харьковской области привело к почти полному уничтожению Волчанска. Специалисты ООН провели 92 интервью с эвакуированными, которые рассказали о массовых обстрелах и применениях бомб и ракет, из-за чего они были вынуждены прятаться в подвалах, прежде чем решили рискнуть и эвакуироваться.

ООН заявляет, что в мае большинство жертв гражданского населения (92%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (96%) произошло на территории, контролируемой правительством Украины.

Увеличение числа погибших и раненых сопровождалось атаками на энергетическую инфраструктуру, что заставило Украину ввести веерные отключения электроэнергии по всей стране, добавив трудности миллионам украинцев, уже переживших почти 28 месяцев войны. ООН задокументировала 24 атаки на энергетическую инфраструктуру (19 на территории, контролируемой правительством Украины, и 5 на оккупированных Россией территориях), которые привели к временному прекращению доступа к электричеству и воде. Также были задокументированы шесть атак на железнодорожную инфраструктуру на территории, контролируемой правительством Украины.

Напомним, по данным ООН, российская вооруженная агрессия привела к тому, что более 14 млн человек или 40% населения Украины нуждаются в гуманитарной помощи. 700 гражданских украинцев стали жертвами войны в Украине в апреле: 129 человек были убиты, 574 ранены.

Ранее мы писали, что глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил о принятом решении вместе с военным командованием эвакуировать еще восемь населенных пунктов.