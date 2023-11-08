Останки тел и ни одного уцелевшего дерева — в Сети показали нулевые позиции ВСУ под Угледаром
Украинские защитники продолжают выбивать врага с оккупированных территорий. В Сети появились кадры, на которых бойцы отдельной 58-й мотопехотной бригады на Угледарском направлении проходят "ад", который оставили после себя россияне.
Соответствующее видео было опубликовано Сухопутными войсками Украины.
На нем военные на "нулевых позициях" проходят через останки тел и множество воронок.
"Это то, через что проходят простые украинцы, которые должны жить совсем другую жизнь", — написали под видео.
Где продвигаются украинские военные
Украинские военные ведут столкновения с российскими войсками поблизости:
- Богдановки и Хромового на Бахмутском направлении,
- Степного, Авдеевки, Тоненького на Авдеевском направлении,
- Красногоровки и Марьинки на Марьинском направлении,
- Старомайорского и Красного на Бердянском направлении,
- Работино и северо-западнее Вербового на Запорожском направлении,
- Синковки, Ивановки и Стельмаховки на Сватовском направлении.
Между тем Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что у Украины есть план, как несмотря на тяжелое контрнаступление достичь успехов на фронте.
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