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Останки тел и ни одного уцелевшего дерева — в Сети показали нулевые позиции ВСУ под Угледаром

8 ноября 2023 00:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Останки тел и ни одного уцелевшего дерева — в Сети показали нулевые позиции ВСУ под Угледаром
Украинские военные на фронте. Фото: 24 канал
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Украинские защитники продолжают выбивать врага с оккупированных территорий. В Сети появились кадры, на которых бойцы отдельной 58-й мотопехотной бригады на Угледарском направлении проходят "ад", который оставили после себя россияне.

Соответствующее видео было опубликовано Сухопутными войсками Украины.

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На нем военные на "нулевых позициях" проходят через останки тел и множество воронок.

"Это то, через что проходят простые украинцы, которые должны жить совсем другую жизнь", — написали под видео.

Где продвигаются украинские военные

Украинские военные ведут столкновения с российскими войсками поблизости:

  • Богдановки и Хромового на Бахмутском направлении,
  • Степного, Авдеевки, Тоненького на Авдеевском направлении,
  • Красногоровки и Марьинки на Марьинском направлении,
  • Старомайорского и Красного на Бердянском направлении,
  • Работино и северо-западнее Вербового на Запорожском направлении,
  • Синковки, Ивановки и Стельмаховки на Сватовском направлении.

Между тем Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что у Украины есть план, как несмотря на тяжелое контрнаступление достичь успехов на фронте.

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