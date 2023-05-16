Резніков назвав кількість "Кинжалів", яка ще залишилась у Росії

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

Українські захисники знищили уже сім російських гіперзвукових ракет "Кинжал". Всього у розпорядженні російських військ залишилося 73 одиниці цієї зброї, якій успішно протидіє західна ППО на службі України.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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Знищені "Кинжали"

Олексій Резніков відзначив успішну роботу української протиповітряної оборони у ніч з 15 на 16 травня, під час чергового нічного обстрілу України.

"Черговий неймовірний успіх українських Повітряних сил! Цієї ночі наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинжал" і 12 інших ракет", — наголосив міністр.

Він додав, що Росія витратила на Україну уже сім ракет "Кинжал", тож у розпорядження окупантів залишається 73 одиниці цієї ракетної зброї.

Резніков про знищені "Кинжали"

Окупанти не мають шансів

Олексій Резніков зазначив, що у російських терористів немає шансів на перемогу над Україною. Російській зброї можна і треба протистояти зброєю західною.

"Дякуємо нашим військовослужбовцям ВПС та нашим державам-партнерам, які вклали кошти в охорону неба над Україною та всією Європою", — наголосив очільник українського Міноборони.

Нагадаємо, що першу гіперзвукову ракету "Кинжал" над Києвом збили у ніч на 4 травня.