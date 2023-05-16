Резников назвал количество "Кинжалов", которое еще осталось в России

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Reuters/Viacheslav Ratynskyi/File Photo

Украинские защитники уничтожили уже семь российских гиперзвуковых ракет "Кинжал". Всего в распоряжении российских войск осталось 73 единицы этого оружия, которому успешно противодействует западная ПВО на службе Украины.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Twitter.

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Алексей Резников отметил успешную работу украинской противовоздушной обороны в ночь с 15 на 16 мая во время очередного ночного обстрела Украины.

"Очередной невероятный успех украинских Воздушных сил! Этой ночью наши защитники неба сбили шесть российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и 12 других ракет", — подчеркнул министр.

Он добавил, что Россия потратила на Украину уже семь ракет "Кинжал", поэтому в распоряжение оккупантов остается 73 единицы этого ракетного оружия.

Резников об уничтоженных "Кинжалах"

У оккупантов нет шансов

Алексей Резников отметил, что у российских террористов нет шансов победить Украину. Российскому оружию можно и нужно противостоять оружием западным.

"Благодарим наших военнослужащих ВВС и наши государства-партнеры, которые вложили средства в охрану неба над Украиной и всей Европой", — подчеркнул глава украинского Минобороны.

Напомним, что первую гиперзвуковую ракету "Кинжал" над Киевом сбили в ночь на 4 мая.