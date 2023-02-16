Резніков підбив підсумки візиту до Брюсселю

Українська делегація у Брюсселі

Українська делегація на чолі з міністром оборони України Олексієм Резніковим завершила дводенну роботу в Брюсселі. Були обговорені важливі кроки для подальшої допомоги Україні.

Про це повідомляє Міноборони України.

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За словами Резнікова, прогнози після переговорів оптимістичні:

Загрози з неба отримають кращу відсіч;

військо буде краще забезпечене боєприпасами;

більше наших воїнів отримають якісну підготовку.

"Головне — зміцнюється "броньований кулак", який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу. Сьогодні обговорювали з партнерами практичні аспекти "танкової коаліції". Зроблено кілька важливих кроків. Я дякую усім партнерам за допомогу Україні. Особливо Сполученим Штатам і персонально моєму другу та великому другу України міністру оборони США Ллойду Остіну III — за лідерство у форматі "Рамштайн", — сказав Резніков.

Він також подякував генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу "за послідовну підтримку нашої держави на рівні Північноатлантичного альянсу".

Нагадаємо, раніше Єнс Столтенберг заявив, що НАТО постійно обговорює з Україною питання підзвітності військової допомоги, яку їй надають. Зокрема, союзники постійно працюють з нашою країною, щоб впевнитись, що фінансування опиняється там, де повинне.