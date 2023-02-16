Резников подвел итоги визита в Брюссель

Украинская делегация в Брюсселе

Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым завершила двухдневную работу в Брюсселе. Были обсуждены важные шаги по дальнейшей помощи Украине.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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По словам Резникова, прогнозы после переговоров оптимистичны:

Угрозы с неба получат лучший отпор;

войско будет лучше снабжено боеприпасами;

больше наших воинов получат качественную подготовку.

"Главное — укрепляется "бронированный кулак", который за несколько месяцев сможет решать задачи в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и Генерального штаба. Сегодня обсуждали с партнерами практические аспекты "танковой коалиции". Сделано несколько важных шагов. Я благодарю всех партнеров за помощь Украине. Особенно Соединенным Штатам и персонально моему другу и большому другу Украины министру обороны США Ллойду Остину III — за лидерство в формате "Рамштайн", — сказал Резников.

Он также поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "за последовательную поддержку нашего государства на уровне Североатлантического альянса".

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО постоянно обсуждает с Украиной вопросы подотчетности военной помощи, которую ей оказывают. В частности, союзники постоянно работают с нашей страной, чтобы убедиться, что финансирование оказывается там, где должно.