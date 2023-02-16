Резников подвел итоги визита в Брюссель: есть хорошие новости для Украины
Украинская делегация во главе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым завершила двухдневную работу в Брюсселе. Были обсуждены важные шаги по дальнейшей помощи Украине.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
-
Пополнение в Одесском зоопарке: у кого еще появилось потомство
-
На севере Украины возможны серьезные подтопления: синоптики спрогнозировали погоду на завтра
-
Хави и Эрик Тен Хаг удивили стартовыми составами на матч Лиги Европы "Барселона" — "Манчестер Юнайтед"
-
Три знака зодиака постигнет волна разочарований уже в ближайшие дни
-
Эксперты рассказали о рисках инвестирования в Украину во время войны
-
В дом певицы Билли Айлиш в Лос-Анджелесе вызвали полицию: что случилось
-
Шольц в начале марта встретится с Байденом: о чем будут говорить политики
-
Российские хакеры на 250% чаще атаковали Украину в 2022 году, — Bloomberg
-
"Большая наступательная операция будет": Гайдай спрогнозировал ближайшие действия рф
-
Одесские полицейские спасли под обстрелами жителя Херсона
Подробности
По словам Резникова, прогнозы после переговоров оптимистичны:
- Угрозы с неба получат лучший отпор;
- войско будет лучше снабжено боеприпасами;
- больше наших воинов получат качественную подготовку.
"Главное — укрепляется "бронированный кулак", который за несколько месяцев сможет решать задачи в соответствии с замыслом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины и Генерального штаба. Сегодня обсуждали с партнерами практические аспекты "танковой коалиции". Сделано несколько важных шагов. Я благодарю всех партнеров за помощь Украине. Особенно Соединенным Штатам и персонально моему другу и большому другу Украины министру обороны США Ллойду Остину III — за лидерство в формате "Рамштайн", — сказал Резников.
Он также поблагодарил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга "за последовательную поддержку нашего государства на уровне Североатлантического альянса".
Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что НАТО постоянно обсуждает с Украиной вопросы подотчетности военной помощи, которую ей оказывают. В частности, союзники постоянно работают с нашей страной, чтобы убедиться, что финансирование оказывается там, где должно.