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Резніков підтвердив, що Україна використовує ракети Storm Shadow

24 травня 2023 16:26
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Резніков підтвердив, що Україна використовує ракети Storm Shadow
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що військові вже успішно застосовує далекобійні ракети Storm Shadow. За його словами їх передала Великобританія.

Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу.

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Ракети Storm Shadow

До України приїхав з візитом міністр оборони Британії Бен Волес. Він провів брифінг з Олексієм Резніковим. Саме на цій зустрічі МЗС України заявили, що в ЗСУ зараз є далекобійні ракети Storm Shadow, які вони успішно використовують.

"У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Великобританії і вже успішно застосовують зброю під назвою Storm Shadow", — заявив Олексій Резніков.

Нагадаємо, що до Києва приїхав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Він обговори із українським колегою Олексієм Резніковим перспективи України в НАТО і пріоритети військової допомоги ЗСУ.

Олексій Резніков заявив, що закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних Сил України проводитиме Агенція оборонних закупівель. Це модель держав-членів НАТО.

Міністр оборони повідомив, що українські льотчики чекають на початок навчання на винищувачах F-16. Ці літаки були створені для перемог над негідниками, тож зараз саме їхній час.

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