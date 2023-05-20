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Українські пілоти з нетерпінням чекають навчання на F-16, — Резніков

20 травня 2023 13:38
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Українські пілоти з нетерпінням чекають навчання на F-16, — Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Reuters/Heiko Becker
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українські льотчики чекають на початок навчання на винищувачах F-16. Ці літаки були створені для перемог над негідниками, тож зараз саме їхній час.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив на своєму Twitter-акаунті.

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Санта-Клаус існує

Очільник Міноборони України нагадав, що на Новий 2023 рік просив у Санти нової військової техніки для ЗСУ.

Йшлося, зокрема, про бойові літаки.

Зараз, коли країни НАТО на чолі із США погодили так звану авіаційну коаліцію, Резніков жартома зазначив: "Здається, Санта-Клаус таки існує".

Українські пілоти чекають

За словами міністра оборони, українські льотчики з нетерпінням чекають початку навчання на винищувачах F-16.

"Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суші та на морі, щоб виграти цю війну", — наголосив Резніков, додавши, що F-16 були створені для перемог над "поганими хлопцями", тож їхній час уже настав.

Нагадаємо, що на саміті Великої сімки у Японії прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак привітав рішення США взяти участь у авіаційній коаліції для України.

Очільник уряду Великої Британії наголосив, що Велика Британія буде брати участь у підготовці українських військових до використання літаків F-16 разом із чотирма іншими країнами. Крім США, це ще Бельгія, Данія та Нідерланди.

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