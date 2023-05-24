Резников подтвердил, что Украина использует ракеты Storm Shadow

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что военные уже успешно применяют дальнобойные ракеты Storm Shadow. По его словам, их передала Великобритания.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников во время брифинга.

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Ракеты Storm Shadow

В Украину приехал с визитом министр обороны Британии Бен Волес. Он провел брифинг с Алексеем Резниковым. Именно на этой встрече МИД Украины заявил, что в ВСУ сейчас есть дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые они успешно используют.

"У нас была возможность пожать руки пилотам, которые были обучены в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", — заявил Алексей Резников.

Напомним, что в Киев приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он обсудил с украинским коллегой Алексеем Резниковым перспективы Украины в НАТО и приоритеты военной помощи ВСУ.

Алексей Резников заявил, что закупки вооружения и военной техники для Вооруженных Сил Украины будет проводить Агентство оборонных закупок. Это модель государств-членов НАТО.

Министр обороны сообщил, что украинские летчики ожидают начала обучения на истребителях F-16. Эти самолеты были созданы для побед над негодяями, поэтому сейчас именно их время.