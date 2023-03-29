Резніков пояснив, чому Україні важливо утримати Бахмут

Олексій Резніков

Біля Бахмута окупанти вичерпують свої можливості та зазнають колосальних втрат. Оборона міста є важливою для України як з військової, так і з політичної точки зору.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю польській газеті Wyborcza.

Втрати росіян під Бахмутом

"Їх втрати величезні. За нашими військовими оцінками, тільки на Бахмутському напрямку росіяни втрачають в середньому 500 осіб убитими або пораненими за день. А це означає, що вони там швидко вичерпують свої наступальні можливості. Звідси принципове рішення нашого командування: утримувати Бахмут, попри власні втрати. Тому що його оборона обмежує можливості росіян і дає нам стабільність на всій лінії фронту", — заявив міністр оборони.

За його словами, "місто і пагорби, розташовані поруч з ним, є зручною територією для оборони", тому вихід з міста-фортеці означав би, що українським військовим довелося б оборонятися в іншому місці, де немає зручної місцевості.

При цьому він вказав, що росіяни, в тому числі і "вагнерівці" зосереджуються на вузькій ділянці фронту в Донецькій і Луганській областях, і використовують особовий склад "як гарматне м'ясо".

"Я вважаю, що наступ росіян йде повним ходом, але їх план полягав у тому, щоб прорвати фронт в районі Бахмута і атакувати повномасштабними силами авіації, артилерії і бронетехніки, щоб зайняти всю Донецьку і Луганську області. Для них це важливо з політичної точки зору. Вони хотіли показати, що хоча б одна з цілей, озвучених путіним на початку вторгнення, досягнута. Але цього не сталося, і Бахмут залишається нашою фортецею", — пояснив Резніков.

Нагадаємо, нещодавно про те, чому для України важливо утримувати Бахмут, розповідав також Володимир Зеленський. Він вважає, що втрата міста може призвести до тиску щодо пошуку компромісу.