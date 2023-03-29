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Чому для України важливо утримувати Бахмут: Зеленський навів аргументи

29 березня 2023 09:13
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Володимир Зеленський нещодавно відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Оборона Бахмута є важливою для України як з військової, так і з політичної точки зору. Адже втрата міста може призвести до тиску щодо пошуку компромісу.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.

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Позиція президента

Президент пояснив, що у разі втрати Бахмута російський диктатор володимир путін обов'язково використає цю "перемогу" у своїх інтересах. За словами Зеленського, президент держави-агресорки "продав би цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю та Ірану".

"Якщо він відчує кров — відчує запах, що ми слабкі — він буде штовхати, штовхати, штовхати", — заявив президент України.

Зеленський припустив, що тиск у разі поразки в Бахмуті був би як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України.

"Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ними", — сказав глава держави.

Президент додав, що наразі він не відчуває такого тиску ні з боку партнерів, ні з боку українців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають. ЗСУ не дали ворогу ніде прорвати оборону.

Також ми писали, що російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.   

У ЗСУ повідомляли, що за останні дні кількість бойових зіткнень у Бахмуті Донецької області зменшилася. Це може бути пов'язано з перегрупуванням військ.

Окрім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вчергове відвідав позиції українських військ у районі Бахмута. Він пояснив, чому Сили оборони залишаються у зруйнованому місті.

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