Чому для України важливо утримувати Бахмут: Зеленський навів аргументи
Оборона Бахмута є важливою для України як з військової, так і з політичної точки зору. Адже втрата міста може призвести до тиску щодо пошуку компромісу.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press.
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Позиція президента
Президент пояснив, що у разі втрати Бахмута російський диктатор володимир путін обов'язково використає цю "перемогу" у своїх інтересах. За словами Зеленського, президент держави-агресорки "продав би цю перемогу Заходу, своєму суспільству, Китаю та Ірану".
"Якщо він відчує кров — відчує запах, що ми слабкі — він буде штовхати, штовхати, штовхати", — заявив президент України.
Зеленський припустив, що тиск у разі поразки в Бахмуті був би як з боку міжнародної спільноти, так і всередині України.
"Наше суспільство відчує втому. Наше суспільство підштовхне мене до компромісу з ними", — сказав глава держави.
Президент додав, що наразі він не відчуває такого тиску ні з боку партнерів, ні з боку українців.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають. ЗСУ не дали ворогу ніде прорвати оборону.
Також ми писали, що російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.
У ЗСУ повідомляли, що за останні дні кількість бойових зіткнень у Бахмуті Донецької області зменшилася. Це може бути пов'язано з перегрупуванням військ.
Окрім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вчергове відвідав позиції українських військ у районі Бахмута. Він пояснив, чому Сили оборони залишаються у зруйнованому місті.