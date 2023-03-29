Резников объяснил, почему Украине важно удержать Бахмут
Возле Бахмута оккупанты исчерпывают свои возможности и терпят колоссальные потери. Оборона города важна для Украины как с военной, так и с политической точки зрения.
Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью польской газете Wyborcza.
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Потери россиян под Бахмутом
"Их потери огромны. По нашим военным оценкам, только на Бахмутском направлении россияне теряют в среднем 500 человек убитыми или ранеными в день. А это значит, что они там быстро исчерпывают свои наступательные возможности. Отсюда принципиальное решение нашего командования: удерживать Бахмут, несмотря на собственные потери. Потому что его оборона ограничивает возможности россиян и дает нам стабильность по всей линии фронта", — заявил министр обороны.
По его словам, "город и холмы, расположенные рядом с ним, являются удобной территорией для обороны", поэтому выход из города-крепости означал бы, что украинским военным пришлось бы обороняться в другом месте, где нет удобной местности.
При этом он указал, что россияне, в том числе и "вагнеровцы", сосредотачиваются на узком участке фронта в Донецкой и Луганской областях, и используют личный состав "как пушечное мясо".
"Я считаю, что наступление россиян идет полным ходом, но их план заключался в том, чтобы прорвать фронт в районе Бахмута и атаковать полномасштабными силами авиации, артиллерии и бронетехники, чтобы занять всю Донецкую и Луганскую области. Для них это важно с политической точки зрения". Они хотели показать, что хотя бы одна из целей, озвученных путиным в начале вторжения, достигнута. Но этого не произошло, и Бахмут остается нашей крепостью", — пояснил Резников.
Напомним, недавно о том, почему для Украины важно удерживать Бахмут, рассказывал также Владимир Зеленский. Он считает, что потеря города может привести к давлению поиска компромисса.