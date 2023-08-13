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"Не серйозна перешкода": Резніков про те, як ЗСУ справляються з мінними полями окупантів

13 серпня 2023 19:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Не серйозна перешкода": Резніков про те, як ЗСУ справляються з мінними полями окупантів
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: АрміяInform
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні на деяких ділянках фронту розміщено до п’яти мін на один квадратний метр. Для ЗСУ це важка, але не нездоланна перешкода.

Про це розповів міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю The Guardian.

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Мінні поля є серйозною перешкодою

Міністр оборони України зазначив, що Україна є найбільш замінованою країною у світі. Тому потребує значно більше обладнання для розмінування. 

"Сотні кілометрів мінних полів, мільйони вибухових пристроїв, на деяких ділянках лінії фронту - до п’яти мін на квадратний метр. Російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не нездоланною. У нас є кваліфіковані сапери та сучасна техніка, але їх вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів", — зазначив голова Міноборони.

Раніше ми повідомляли, Резніков повідомив, скільки ракет і дронів залишилось у росіян. За його словами, російські запаси ракет значно зменшились з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Він додав, що РФ витратила значну частину "Калібрів", балістичних "Іскандерів" та іранських дронів, однак все ще має достатню кількість ракет С-300 та крилатих "Іскандерів".

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