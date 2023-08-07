Мінні поля в Україні: тактики і техніка ЗСУ по розмінуванню

Заміновані окупантами території в Україні. Фото: "Факти"

Однією із головних проблем літнього контрнаступу Збройних сил України є масштабні мінні поля, облаштовані російськими військами під час підготовки до рішучих дій ЗСУ. Ще минулого року західні партнери надали Україні певну кількість одиниць інженерної техніки, але проблему це не вирішило. Чому — поговоримо в сьогоднішньому матеріалі.

Яку інженерну техніку має українська армія

Для початку варто відзначити, що на озброєнні Сил оборони України на початок повномасштабної війни перебували радянські самохідні реактивні установки для розмінування УР-77. Ця техніка не передбачає роботу із протипіхотними мінами, це взагалі окрема тема (і для Гаазького трибуналу також), але для боротьби із протитанковими мінними полями цілком може використовуватися.

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Звісно, ця техніка на цей час уже є застарілою, але при цьому протягом нинішньої російсько-української війни вона використовувалася обома сторонами. Росіянами – в основному для штурму та руйнування житлових кварталів, зокрема, Маріуполя та рубіжного. Українцями — перш за все, за прямим призначенням, для розмінування території.

Україна при цьому уже продемонструвала уміння реанімувати техніку радянського зразка і успішно, ефективно її використовувати на театрі воєнних дій. Новини.LIVE нещодавно писали про інші приклади такої модернізації і "другого життя" військової техніки, яка залишилася в Україні з радянських часів.

Крім того, в Україні починають створювати власні інженерні системи для розмінування. Звісно, поки український військово-промисловий комплекс лише на початку цього процесу, але розмінування території — процес не одномоментний, цим доведеться займатися не тільки зараз, під час гарячої фази війни, а і пізніше, уже після завершення бойових дій. Тож потрібна і техніка на перспективу.

Західна техніка в Україні

Крім того, Україна ще минулого року почала отримувати від західних партнерів спеціальну техніку для розмінування. Звісна річ, восени 2022-го ситуація у тій же Запорізькій області виглядала зовсім інакше, ніж зараз. Поки Україна готувалася до контрнаступу (а українські та західні медіа про це регулярно повідомляли, за що їм щира подяка від Кремля), в Росії також не сиділи, склавши руки. І станом на зараз рівень замінування фронтових територій у тій же Запорізькій області, згідно із аналізом західних розвідок, перевищує навіть власне російські стандарти. Тож коли ви захочете побідкатися, чому контрнаступ ЗСУ так повільно розвивається — не забудьте і про цей фактор.

Що ж отримала Україна від Заходу? Ще у вересні було оголошено про передач Україні американських систем M58 MICLIC. Ця установка якраз використовується для боротьби з протипіхотними мінами, дозволяючи досить швидко забезпечити у мінних полях прохід розміром 8 на 100 метрів.

Німеччина надала Україні спеціальні танки для розмінування Wicent 1. Ця інженерна техніка була створена на базі танків Leopard 1. Wicent 1 створює автоматичну розмітку для піхоти, ширина розмінованого коридору становить близько 2,5-2,6 метра.

У травні на фронті був помічений ще один зразок техніки для розмінування, створений на базі німецьких "Леопардів". Це норвезькі бронемашини NM189 Ingeniørpanservogn. Їхня особливість в тому, що вони можуть не тільки пробивати проходи у мінних полях, а і знищувати інженерні конструкції противника і навіть розчищати шляхи.

До цієї техніки, як зазначив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися за коментарем, є за великим рахунком лише одна претензія. Її дуже мало. Кількість машин та установок для боротьби з мінними полями, які отримала Україна, жодним чином не можна порівняти із загальним обсягом замінованої росіянами території. І це справжня проблема, яку не можна вирішити дивними пропозиціями німецьких фахівців — мовляв, ви просто об'їдьте ці мінні поля і наступайте далі.

Навіщо потрібні літаки проти мінних полів

Головною ж проблемою тих інженерних машин, які вже перебувають на фронті, є їхня беззахисність перед ворожою авіацією. Великі, повільні конструкції є ідеальними об'єктами для ударів з боку як літаків та ударних гелікоптерів, так і безпілотників окупаційного контингенту. Ще одним фактором, який грає на руку росіянам — є рельєф. Південна, приазовська частина Запорізької області, де зараз відбуваються активні спроби ЗСУ прорвати лінію оборони (однією із ключових складових якої є саме мінні поля), є класичним рівним степом — де будь-які громіздкі машини видно здалеку. Тож активно використовувати розмінувальні машини без ефективної протидії окупантам у повітрі – це приректи усю техніку на неминуче знищення.

Новини.LIVE раніше, у матеріалі про літаки F-16, уже торкнулися теми необхідності цих західних літаків для забезпечення успіху при прориву ліній оборони. Зараз Дмитро Снєгирьов підтвердив слова ще одного експерта, полковника ЗСУ Петра Черника, про те, що без сучасної авіації процес проходу мінними полями, як і подолання ліній оборони в цілому – займе значно більше часу.

Тож фактично початок контрнаступу проти настільки насиченої інженерними спорудами та мінними полями російської оборони без використання авіації, без твердої переваги у повітрі – значно ускладнює процес звільнення територій. І, перш за все, розмінування цих територій. Машини для розмінування повинні мати прикриття з боку авіації, інакше їхня робота буде помножена російськими літаками та авіаційними підрозділами (які хоч і знищуються в останні місяці рекордними темпами, але досі активно обстрілюють позиції Сил оборони України) на нуль. А це означатиме і збільшення втрат у живій силі. Тож, як не крути, яку інженерну техніку не надавай, а без ударної авіації повноцінного наступу, особливо за умови настільки насиченої ворожої оборони, не вийде.