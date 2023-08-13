"Не серьезное препятствие": Резников о том, как ВСУ справляются с минными полями оккупантов

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: АрмияInform

В Украине на некоторых участках фронта размещено до пяти мин на квадратный метр. Для ВСУ это тяжелое, но не непреодолимое препятствие.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Guardian.

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Минные поля являются серьезным препятствием

Министр обороны Украины отметил, что Украина является наиболее заминированной страной в мире. Поэтому требуется гораздо большее оборудование для разминирования.

"Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых участках линии фронта — до пяти мин на квадратный метр. Российские минные поля являются серьезным препятствием для наших войск, но не непреодолимым. У нас есть квалифицированные саперы и современная техника, но их крайне недостаточно для фронта, протянувшегося на сотни километров", — отметил глава Минобороны.

Ранее мы сообщали, Резников сообщил, сколько ракет и дронов осталось у россиян. По его словам, российские запасы ракет значительно снизились с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Он добавил, что РФ потратила значительную часть "Калибров", баллистических "Искандеров" и иранских дронов, однако все еще имеет достаточное количество ракет С-300 и крылатых "Искандеров".