Резніков розповів, якої ще військової техніки потребує Україна від партнерів

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Новини.LIVE

Україна наразі вже "майже біля стелі" з точки зору завдань і досягнень в отриманні військової допомоги від партнерів. Залишилося лише питання передачі ЗСУ сучасних бойових літаків.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції.

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"Ми можемо абсолютно чітко зафіксувати, що у нас на озброєнні є важка артилерія 155 мм, "Хаймарси", бронетехніка майже всіх основних відомих типів і марок, створена танкова коаліція, на бойовому чергуванні стоять Patriot, хоча у свій час це викликало істерику у орків, коли вони кричали, що Patriot в Польщі це вже перехід "червоних ліній" Заходом", — зазначив Резніков.

Міністр акцентував, що сьогодні країни НАТО передають Україні авіацію і хоч поки радянського взірця, але він висловив переконання, що незабаром українці будуть так же спокійно як про Patriot і "Хаймарси" говорити про сучасні бойові літаки.

"Тому в цілому, в тому зверненні до Санти, умовному "віш-листі" залишились літаки ну і хіба що зірка смерті. Тому сьогодні з точки зору політичного плану на рівні Міністерства оборони ми вже майже біля стелі задач і досягнень. Сьогодні опановуються сучасні системи на полігонах в країнах партнерів", — підсумував Резніков.

Нагадаємо, як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, країни Альянсу вже передали Україні майже всю обіцяну броньовану техніку. Зокрема, понад 98% обіцяних бойових машин.

Речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати проведуть спеціальну зустріч із питань озброєнь оборонних відомств понад 40 країн. Мета — прискорити виробництво та доставку військової допомоги Україні.