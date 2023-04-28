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Резніков розповів, якої ще військової техніки потребує Україна від партнерів

28 квітня 2023 12:44
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Резніков розповів, якої ще військової техніки потребує Україна від партнерів
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Україна наразі вже "майже біля стелі" з точки зору завдань і досягнень в отриманні військової допомоги від партнерів. Залишилося лише питання передачі ЗСУ сучасних бойових літаків.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції.

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"Ми можемо абсолютно чітко зафіксувати, що у нас на озброєнні є важка артилерія 155 мм, "Хаймарси", бронетехніка майже всіх основних відомих типів і марок, створена танкова коаліція, на бойовому чергуванні стоять Patriot, хоча у свій час це викликало істерику у орків, коли вони кричали, що Patriot в Польщі це вже перехід "червоних ліній" Заходом", — зазначив Резніков.

Міністр акцентував, що сьогодні країни НАТО передають Україні авіацію і хоч поки радянського взірця, але він висловив переконання, що незабаром українці будуть так же спокійно як про Patriot і "Хаймарси" говорити про сучасні бойові літаки.

"Тому в цілому, в тому зверненні до Санти, умовному "віш-листі" залишились літаки ну і хіба що зірка смерті. Тому сьогодні з точки зору політичного плану на рівні Міністерства оборони ми вже майже біля стелі задач і досягнень. Сьогодні опановуються сучасні системи на полігонах в країнах партнерів", — підсумував Резніков.

Нагадаємо, як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, країни Альянсу вже передали Україні майже всю обіцяну броньовану техніку. Зокрема, понад 98% обіцяних бойових машин.

Речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати проведуть спеціальну зустріч із питань озброєнь оборонних відомств понад 40 країн. Мета — прискорити виробництво та доставку військової допомоги Україні.

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