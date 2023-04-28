Резніков розповів, якої ще військової техніки потребує Україна від партнерів
Україна наразі вже "майже біля стелі" з точки зору завдань і досягнень в отриманні військової допомоги від партнерів. Залишилося лише питання передачі ЗСУ сучасних бойових літаків.
Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції.
Військова допомога партнерів
"Ми можемо абсолютно чітко зафіксувати, що у нас на озброєнні є важка артилерія 155 мм, "Хаймарси", бронетехніка майже всіх основних відомих типів і марок, створена танкова коаліція, на бойовому чергуванні стоять Patriot, хоча у свій час це викликало істерику у орків, коли вони кричали, що Patriot в Польщі це вже перехід "червоних ліній" Заходом", — зазначив Резніков.
Міністр акцентував, що сьогодні країни НАТО передають Україні авіацію і хоч поки радянського взірця, але він висловив переконання, що незабаром українці будуть так же спокійно як про Patriot і "Хаймарси" говорити про сучасні бойові літаки.
"Тому в цілому, в тому зверненні до Санти, умовному "віш-листі" залишились літаки ну і хіба що зірка смерті. Тому сьогодні з точки зору політичного плану на рівні Міністерства оборони ми вже майже біля стелі задач і досягнень. Сьогодні опановуються сучасні системи на полігонах в країнах партнерів", — підсумував Резніков.
Нагадаємо, як заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, країни Альянсу вже передали Україні майже всю обіцяну броньовану техніку. Зокрема, понад 98% обіцяних бойових машин.
Речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати проведуть спеціальну зустріч із питань озброєнь оборонних відомств понад 40 країн. Мета — прискорити виробництво та доставку військової допомоги Україні.